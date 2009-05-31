عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نگرانی مقام های رژیم صهیونیستی از افزایش تنش ها بین تل آویو و واشنگتن.
- سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" نیروهای عربی، فارسی و اردو استخدام می کند.
- معمر قذافی، رهبر لیبی می گوید دزدان دریایی سومالیایی تنها از آب های کشور خود دفاع می کنند و گناهکار محسوب نمی شوند.
- حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان انفجار زاهدان را عملی وحشیانه و دشمنی با اسلام خواند.
- محمد جواد خلیفه وزیر بهداشت لبنان گزارش رویترز در باره ابتلای 3 نفر در لبنان به آنفلونزای خوکی را تکذیب کرد.
- صادرات نفتی آذربایجان به آمریکا افزایش یافته است و روسیه نیز از این جمهوری خواست تا ترانزیت نفت را افزایش دهد.
- تجاوز نیروهای هندی به دو زن کشمیری و کشتن آنها احساسات عمومی را در این منطقه جریحه دار کرده است.
- آمریکا از مقدونیه و یونان خواست تا مناقشه موجود بین دو طرف را در خصوص نام مقدونیه و همنامی آن با یکی از جزایر یونان حل کنند.
- حمایت جمهوری چک از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا.
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