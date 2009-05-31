گروه ایتالیایی آرامگاه کوروش را مرمت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در این نمابر که امروز به خبرگزاری ارسال شده آمده است حفاظت ومرمت آرامگاه کوروش در پاسارگاد و حفاظت و نگهداری مجموعههای موزهای موضوع تفاهنامهای است که بین وزارت میراث و فعالیتهای فرهنگی ایتالیا و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضا رسید.
بر این اساس، این تفاهم نامه به زودی برای اجرای هر یک از پروژههای حفاظتی یاد شده هیئت مشترکی از کارشناسان ایرانی و ایتالیایی به عنوان هیئت راهبردی انتخاب خواهد شد.
مهدی موسوی سهم و نقش مهم دو کشور ایران و ایتالیا در تمدن بشری و پیشینه ارتباط دیرینه فرهنگی و هنری بین دو کشور و دانش فنی کشور ایتالیا در زمینه مرمت سنگ، آثار موزهای و بناهای تاریخی و… را از دلایل همکاری های مشترک بین دو کشور برشمرد.
وی با اشاره به پاساگارد به عنوان پنجمین مجموعه ثبت شده در فهرست آثار میراث جهانی همکاری هرچه بیشتر کارشناسان دو کشور در زمینه استفاده از دانش روز در حفاظت و مرمت آثار سنگی و مجموعههای موزهای انتقال دانش فنی و آموزش کارشناسان را متذکر شد.
" آلبرتو برادانینی" سفیر ایتالیا در ایران نیز با مقایسه آثار تاریخی ایران و ایتالیا بر مرمت آثار مورد مذاکره طرفین با آخرین دستاورهای علمی فنی و انتقال دانش فنی در سایر پروژههای مرمتی تاکید کرد.
فریبرز دولت آبادی معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این نشست به مقاوم سازی بناها در مقابل زلزله و تجربه عملی ایتالیا اشاره کرد و آغاز همکاریهایی فعال در این زمینه را خواستار شد.
جوزپه پوریتی دبیرکل وزارت میراث و فعالیتهای فرهنگی جمهوری ایتالیا مستندسازی حفاظت و مرمت مجموعه جهانی پاسارگاد با آخرین فناوریهای روز، آزمایشهای محیطی آثار سنگی، مستند سازی راههای حفاظت و نگهداری از مجموعههای موزهای با عجین شدن تفکر دوجانبه و برپایی سمینارهای مشترک در زمینه حفاظت و نگهداری از مجموعه های مرمتی را فرصتی مغتنم برای همکاریهای فیمابین دانست.
عبدالرسول وطندوست رئیس پژوهشکده حفاظت ومرمت آثار تاریخی فرهنگی که براساس تفاهمنامه منعقده مجری پژوهشگاه و معاونت فرهنگی خواهد بود با بیان پیشینه همکاریهای مشترک سازمان با ایتالیا، استفاده از آخرین فناوریهای روز در مستندنگاری و بهترین شیوههای حفاظت با توجه به توان علمی و فنی ایتالیا و کسب تجربه و دانش فنی ایران در زمینه حفاظت و مرمت از محوطهها و آثار تاریخی فرهنگی در سه دهه اخیر را از جمله دلایل همکاریهای مشترک و انتقال تجربیات و تربیت نیروی انسانی ذکر کرد.
به گفته وی پروژههای عنوان شده طرح نمونه برای مطالعات مجموعههای موزهای و مرمت آثار سنگی خواهد بود.
این تفاهمنامه به مدت سه سال و براساس یادداشت تفاهم همکاری های فرهنگی، علمی و فنی که در سال 1375 بین جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا به امضا رسیده تهیه و تنظیم شده است.
