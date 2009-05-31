  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۳

اختصاصی مهر/

جمع آوری بیش از 17 هزار سرنگ آلوده از معتادان تزریقی در تهران

جمع آوری بیش از 17 هزار سرنگ آلوده از معتادان تزریقی در تهران

معاون بهداشت اداره کل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر از جمع آوری 17 هزار و 500 سرنگ آلوده طی 6 ماه گذشته از میان معتادان تزریقی تهرانی خبر داد.

دکتر حسن صفاریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراکز سیار پیشگیری از شیوع ویروس HIV از اول فروردین سال گذشته در نقاط پرخطر تهران اسکان یافته است، گفت : در این کانکسها سیار که در میدان راه آهن، ترمینال خاوران، میدان صادقیه و میدان شوش فعال هستند خدمات مختلفی همچون دریافت سرنگ آلوده از معتادان و توزیع سرنگهای جدید بین آنها،ارائه خدمات مشاوره ای و کمکهای اولیه برای معتادان و خانواده آنها، زندانیان آزاد شده و توزیع بروشورهای بهداشتنی ارائه می شود.

صفاریه ادامه داد: در طول شش ماه گذشته 19 هزار و 422 سرنگ و سرسوزن جدید و 3 هزار و 700 بورشور در میان معتادان تزریقی توزیع شده است.

معاون بهداشت اداره کل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر همچنین از مراجعه بیش از پنج هزار و 500 معتاد به این کانکسها خبر داد و گفت: از این میان سه هزار و 541 معتاد تزریقی و دو هزار و 124 نفر دیگر معتاد غیرتزریقی هستند.

صفاریه با بیان اینکه بیش از 300 نفر از معتادان را برای انجام آزمایش ویروس HIV  به آزمایشگاه معرفی کرده ایم، گفت: همچنین به 700 معتاد نیز خدمات مشاوره ای ارائه شده است.
کد مطلب 888189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها