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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۹

وردربرمن قهرمان جام حذفی فوتبال آلمان شد

وردربرمن قهرمان جام حذفی فوتبال آلمان شد

وردربرمن با غلبه بر بایرلورکوزن به عنوان قهرمانی رقابت های فوتبال جام حذفی آلمان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال وردربرمن شنبه شب با تک گل دقیقه 58 مسوت اوزیل مقابل بایرلورکوزن پیروز شد و برای ششمین بار به عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی فوتبال آلمان دست پیدا کرد.

برمن در حالی به عنوان قهرمانی این رقابت ها رسید که 10 روز قبل در دیدار نهایی رقابت های جام یوفا با نتیجه 2 بر یک مقابل شاختاردونتسک شکست خورده بود.

تورستن فرینگس، بازیکن میانی برمن ، در پایان این دیدار گفت: تیم بهتر برنده بازی شد. ما در رقابت های بوندس لیگا عملکرد خوبی نداشتیم اما در رقابت های جام حذفی با قهرمانی به کار خود پایان دادیم.

کد مطلب 888190

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