بهره مندی 220 روستای خوزستان از آب آشامیدنی

غلامعلی خلیف پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: برای آبرسانی به این تعداد روستا که در قالب 122 طرح اجرا می شود 360 میلیارد ریال اعتبار از محل تملک دارائیها در نظر گرفته شده است.



خلیف پور ساخت شبکه های آبرسانی، ایجاد مجتمع های آبرسانی و نصب اشتراک را از جمله طرحهای اجرایی این شرکت در سال جاری برشمرد.

وی افزود: این طرحها در بیشتر شهرهای استان از جمله امیدیه، مسجد سلیمان، ایذه، اندیمشک، باغملک، رامهرمز، هفتکل، گتوند، شادگان، هویزه و دشت آزادگان اجرا می شود.

خلیف پور گفت: با بهره برداری از این طرحها تا پایان امسال بیش از پنج هزار خانوار ساکن در مناطق روستایی از مزایای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.