روزانه 5/676 بشکه نفت در شرکت بهره برداری آغاجاری تولید می شود

رضا اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر افزود: سال گذشته نیز در مجموع 254 میلیون و 784 هزار و 819 بشکه نفت در این شرکت تولید شد که به صورت میانگین روزانه 696 هزار و 100 بشکه نفت بود. این رقم نشان دهنده تحقق 98.8 درصد از برنامه تولید این شرکت بود.

اصغرزاده درباره مصرف نفت استخراج شده از میادین تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: بخشی از نفت تولید شده در این شرکت برای پالایش از طریق خط انتقال نفت به پالایشگاه های داخل کشور ارسال و بخشی دیگر نیز توسط خط لوله به پایانه های صادراتی خارک منتقل و از آنجا به خارج از کشور صادر می شود.

وی اظهار داشت: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری راهبری عملیات تولید، فرآورش و انتقال نفت و گاز استخراج شده از هفت میدان عملیاتی خود را با فعالیت 12 واحد بهره برداری، هشت کارخانه گاز و گاز مایع، 17 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز و سه واحد نمکزدایی برعهده دارد.

مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری یادآور شد: تولید این شرکت حدود 21 درصد نفت تولید شده در مناطق نفت خیز جنوب را تشکیل می دهد و سال 1387 این شرکت در رده دومین تولیدکننده مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت بیش از 30 درصد مایعات گازی خوراک پتروشیمی بندرامام و بخشی از نفتای مورد نیاز شرکت پتروشیمی بوعلی سینا را تامین می کند.

مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اظهار داشت: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز مناطق نفت خیز جنوب کشور از نظر حوزه عملیاتی است که میدان های نفت آغاجاری، کرنج، پارسی، رگ سفید، رامشیر، پرنج و پازنان در حوزه فعالیت این شرکت قرار دارند.