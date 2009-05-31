8 هزار نفر مجری انتخابات در استان قزوین آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مریم نجف ‌آبادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای افزایش کیفی انتخابات و فرآیند اجرایی، کمیته آموزش در ستاد انتخابات فعال و برنامه ‌هایی در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.

وی افزود: با ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور مقرر شد این کمیته آموزشهایی را برای چهار گروه شامل نمایندگان فرمانداران، کاربران رایانه، اعضای شعب اخذ رأی و نمایندگان هیئتهای نظارت تدارک ببیند.

مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان قزوین اظهار داشت: این برنامه آموزشی از هفته پایانی اردیبهشت ماه آغاز شده است که نخستین دوره آموزشی از 27 اردیبهشت تا اول خرداد ماه جاری در ستاد مرکزی برای 105 نفر شامل نمایندگان فرمانداران، بخشداران و مربیان آموزشی برگزار شد.

وی افزود: در سطح شهرستانها نیز برنامه آموزشی از دوم تا بیستم خرداد ماه در حال اجرا است، همچنین جلسات توجیهی آموزشی برای بازرسان و سربازرسان از پنجم تا دهم خرداد ماه جاری برگزار می شود.

نجف‌آبادی عنوان کرد: با توجه به تشکیل کمیته آموزشی در شهرستانهای استان قزوین، در شهرستان آبیک 940 نفر، البرز 940 نفر، بوئین زهرا ‌هزار و 50 نفر، تاکستان ‌هزار و 400 نفر و قزوین سه هزار و 400 نفر آموزش خواهند دید.

وی اعلام کرد: تا بیستم خرداد ماه جاری هشت هزار و 100 نفر از عوامل اجرایی انتخابات در استان قزوین در قالب 25 هزار و 645 نفر ساعت آموزش می‌بینند.

مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان قزوین ادامه داد: با توجه به دید وسیعی که در ستاد انتخابات وجود دارد، بحث آموزش به صورت جدی و فعال پیگیری می‌ شود و 10 مصوبه ستاد انتخابات استان نیز در حوزه آموزش و مباحث مربوط به این بخش اجرا می شود.

وی یادآور شد: کمیته آموزش ستاد انتخابات استانداری قزوین در راستای برگزاری هرچه بهتر دوره های آموزشی به ویژه در شهرستان‌ها جلسات متعددی را برگزار کرده و این جلسات 26 مصوبه داشته که 90 درصد این مصوبات اجرایی و بقیه با توجه به اجرای آموزش در شهرستانها در حال اجرا شدن است.

نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: با پایان دوره آموزشی با طراحی بانک اطلاعاتی در استان، اطلاعات تمام افرادی که دوره‌های آموزشی را گذرانده‌اند به تناسب نوع آموزش ثبت می‌ شود و این کار موجب خواهد شد تا برای برگزاری انتخاباتهای بعدی اطلاعات قابل دسترسی در اختیار باشد.

وی در پایان اظهار داشت: اطلاعات کلی از نرم‌افزار انتخابات، کلیات مباحث مربوط به رایانه، قوانین انتخابات و دستورالعملهای اجرایی و تنظیم فرم شماره 22 از جمله مواردی است که در این دوره‌ها آموزش داده می‌شود.