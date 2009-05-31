استاندار همدان خواستار تسریع در روند اجرایی طرحهای آب و فاضلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از طرح های عمرانی آب و فاضلاب حاشیه شهر همدان گفت: توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی اجتماعی در حاشیه شهر یکی از رویکرد های جدی دولت نهم بوده و یکی از مصادیق آن استانداردسازی شبکه های آب و فاضلاب است.

وی گفت: اجرای طرح های آب و فاضلاب در چهار منطقه و 12 نقطه شهرهمدان با برنامه ریزی دقیق و منسجم از سال گذشته آغاز شده است.

مرادی با بیان اینکه طرح نقشه برداری و طراحی شبکه آب و فاضلاب منطقه چرم سازی یکی از مناطق شهر همدان در دست مطالعه است، اظهار داشت: با توجه به محدویت زمانی و شرایط جوی این استان، شرکت آب و فاضلاب از فرصت ها به خوبی استفاده کرده و قسمت عمده طرح ها را پیش برده است.

استاندار همدان گفت: بهسازی شبکه آب مناطق حاشیه شهر همدان تا پایان خرداد سال جاری به اتمام می رسد.

وی اظهار داشت: طول این طرح هشت هزار متر است که شش هزار متر آن در شهرک ولیعصر و دو هزار متر آن در منطقه مزدقینه و منوچهری اجرا شده است که از این میزان دو هزار 200 مترامسال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه همکاری مردم با این شرکت مطلوب است، گفت: شرکت آب و فاضلاب باید از تمام توان خود برای تسریع در روند این طرح ها استفاده کند تا مردم از حیث بهداشتی با مشکل مواجه نشوند.

مرادی هدف از این بازدید را ارزیابی و کنترل روند طرح ها عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز در این بازدید با بیان اینکه کاهش اعتبار در روند اجرای طرح ها تاثیر گذاشته است.

علی رحیمی فر ادامه داد: با توجه به فنی بودن و پیچیدگی طرح های آب و فاضلاب تلاش می کنند عمده طرح ها را تا پایان امسال تمام کنند.

وی همچنین گفت: برای اجرایی کردن این طرح ها از محل اعتبارات توانمند سازی استانی، تملک دارایی ملی، اعتبارات استانی و منابع درآمدی این شرکت استفاده شده است.

رحیمی‌فر ادامه داد: در قانون چهارم، شاخص ارتقای بهره مندی مردم از شبکه فاضلاب 40 درصد است که با همکاری ستاد توانمند سازی آن را به 60 درصد رسانده اند.

وی ادامه داد: برای ساماندهی شبکه آب و فاضلاب حصار امام (ره) دو قرارداد 35 میلیون ریالی و یک میلیاردو 600 میلیون ریالی منعقد شده است.

وی اضافه کرد: این طرح کلکتورهایی با قطر800 و یک هزار و 200 میلیمتر به طول 200 متر، با پنج هزار متر شبکه اصلی و فرعی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرک ولیعصر سه میلیارد ریال قرارداد بسته شده گفت: متراژ این طرح پنج هزار متر بوده و 210کلکتور اصلی با قطر یک هزارو 200 و یک هزارو 400 میلیمتر دارد.