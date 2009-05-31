مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی سال 88

احمدی نژاد: باید در عرصه های جهانی با قوت وارد شویم

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: برخورد با تبلیغ کاندیداها در دستگاههای عمومی



اعتماد:

در بسته دانشگاه را دانشجویان با زور و فشار برای سخنرانی مهدی کروبی گشودند

گزارش درگیری دانشگاه امیر کبیر

حسن بیادی با انتقاد از احمدی نژاد: این دولت باید تغییر کند

سه عامل انفجار زاهدان اعدام شدند



اعتماد ملی:

دانشجویان با وجود مخالفت رئیس دانشگاه امیر کبیر از کروبی استقبال کردند

فتح پلی تکنیک به دست دانشجویان حامی کروبی

سخنرانی کردان در حمایت از احمدی نژاد

ابرار:

احمدی نژاد: درباره پولهای ناپاک گفتنیهای بسیار دارم

میرحسین موسوی: وزیر چند صد میلیارد تومانی بیانگر جدایی دولت از زهد است

دبیر انجمن صنایع دریایی در پاسخ به ادعای احمدی نژاد: هیچ کشتی طی 4 سال گذشته ساخته نشده است

اسرار:

موسوی درهمایش زنان حامی وی تاکید کرد: ضرورت ترسیم تصویر زن جدید ایرانی

مهر علیزاده در گفتگوی اختصاصی با اسرار: انتخاب میر حسین رای به احیاء عزت ایرانیان است

زندگی صدقه ای؛ فرهنگ دولت نهم

ابتکار:

احمدی نژاد: حجم سنگینی از تهمت و دروغ در جریان است

با شمارش معکوس زمان برگزاری انتخابات؛ آیا تشنج های انتخاباتی در راه است؟

جدول مناظره های زنده کاندیداها در شبکه سه؛ کاندیداهای ریاست جمهوری از 12 خرداد به مصاف هم می روند

اطلاعات:

در دیدار علما و روحانیون استان تهران؛ رئیس جمهوری: ملت ایران هیچ گاه طعم ذلت را نخواهد چشید

50 اثر صنایع دستی ایران "مهر اصالت" یونسکو گرفتند

آمریکا انفجار در مسجد زاهدان را محکوم کرد

ایران:

در کمتر از 2 هفته به زمان رای گیری؛ تکاپوی انتخاباتی اوج گرفت

عاملان انفجار تروریستی زاهدان اعدام شدند

تشییع پیکرهای پاک شهدای انفجار مسجد زاهدان

تفاهم:

انتقاد رئیس بانک مرکزی از روند واگذاریها؛ بانکها خصوصی نشده اند

قرارداد با پاکستان منفعت ملی دارد

واقعیتهای آموزش مجازی در کشور

تهران امروز:

اختصاصی تهران امروز: وظایف نامزدهای ریاست جمهوری از منظر رهبر معظم انقلاب

مترو به "انقلاب" رسید

سئوال تهران امروز از مشاوران کاندیداها درباره ظهور تبلیغات منفی؛ آیا ستادها هنوز بر تبلیغات نامزدهایشان تسلط دارند؟



جام جم:

شمارش معکوس برای آغاز اوقات فراغت

وزیر اقتصاد می گوید: رشد 6 برابری سرمایه گذاری خارجی در ایران

رئیس بانک مرکزی خبر داد: تغییرات اساسی قریب الوقوع در قوانین پولی و بانکی کشور

جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ریشه عملیات تروریستی را بخشکانند

بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران با حضور نمایندگان 120 شرکت خارجی

رکسانا صابری در آمریکا ایران را متهم به شکنجه کرد

جوان:

کاندیداهای ریاست جمهوری چرا برنامه اقتصادی ارائه نمی کنند؟

نامزدهای بی برنامه، نقدهای بی عیار

پرونده پنج ساله به نتیجه رسید؛ اولین نمایش برای "ملک سلیمان نبی"



حیات نو:

زهرا رهنورد در همایش ملی زنان: زنان در زمان رای گیری شهروند درجه یک می شوند

خاتمی: موج شکل بگیرد نمی توانند رای مردم را عوض کنند

در صورت تخلف در جریان برگزاری انتخابات رخ می دهد؛ واکنش سریع سازمان بازرسی به تخلفات انتخاباتی

حمایت:

اعدام سه نفر از عوامل بمب گذاری زاهدان

دادستان کل کشور تاکید کرد: هوشیاری دستگاه های امنیتی و انتظامی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: دشمنان به دنبال عداوت بین فرق اسلامی هستند



خراسان :

حضور هزاران تن از شیعیان و اهل تسنن در مراسم تشییع شهدای انفجار زاهدان

وزیر راه عمر "جاده مرگ" را تمدید کرد

همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران با حضور 17 کشور برگزار شد

خبر:

امیدوارم در عدالت خواهی صداقت داشته باشید

پاسخ احمدی نژاد به موسوی و کروبی

کروبی با فشار به دانشگاه وارد شد

گلایه های گلشنی در مراسم بزرگداشت



دنیای اقتصاد:

پاسخ وزارت بازرگانی به "سرنوشت واردات پس از انتخابات" ؛ واردات به کدام سو خواهد رفت؟

اقتصاد جهان در حال غرق شدن یا شناور بر امواج؟

اعدام سه نفر از عوامل انفجار در زاهدان

سیاست روز:

نمایندگان مجلس درباره جای خالی برنامه اقتصادی نامزدهای انتخابات سخن می گویند؛ دست خالی سه کاندیدا

سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادات: سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بود

با حضور احمدی نژاد؛ همایش بزرگ فرهنگیان امروز برگزار می شود

صدای عدالت:

خاتمی: به فردی رای دهید که دروغ نگوید

موسوی: با زور نمی توان کسی را به بهشت برد

رهنورد دفاع می کند؛ زنان پابه پای مردان

اعلام حمایت 120 استان دانشگاه امیر کبیر از میر حسین موسوی

فرهنگ آشتی:

شیب تند صعودی رقبای احمدی نژاد

انتخابات در مرحله اول نهایی می شود!

وزارت رفاه، رفاه را از مردم گرفت

کلاهبرداری بانک مرکزی از کارگران



کارو کارگر:

در جمع مردم آبادان؛ خاتمی: موج مردمی شکل بگیرد هیچ اراده ای نمی تواند رای مردم را عوض کند

سازمان بازرسی: با رسانه ها و دستگاههای دولتی مبلغ کاندیداها برخورد می کنیم

سه تن از عاملان انفجار زاهدان اعدام شدند

کیهان:

تحلیل ایوانف از نقش جمهوری اسلامی در منطقه؛ ایران تصمیم گیرنده نهایی در خاورمیانه است

3 تروریست جنایت زاهدان اعدام شدند

آغاز بهره برداری از خط مترو میدان انقلاب - شهدا

وطن امروز:

رشد 20 برابری خصوصی سازی در دولت نهم

یادداشتی از رئیس جمهور درباره تخریبهای انتخاباتی؛ دروغگویان اهل خدمت به مردم نیستند

حسین رضا زاده در گفتگو با "وطن امروز": احمدی نژاد فرزند آذربایجان است

افشاگری سایت حامی کروبی درباره منابع مالی ستاد میر حسین؛ هاشمی رفسنجانی ستادهای موسوی را شبانه تجهیز کرد

همبستگی :

کروبی در جمع پرشور دانشجویان دانشگاه امیر کبیر: از انتقاد استقبال می کنم و کسانی که تغییر می خواهند پای صندوقهای رای بیایند

سید حسن نصرالله: ایران از هیچ کمکی برای حمایت از لبنان دریغ نمی کند

محمود احمدی نژاد: به جایی رسیده ایم که با کمترین هزینه هسته ای شده ایم



همشهری:

ایستگاه انقلاب به بهره برداری رسید

خط 4، رکورد تاریخی در توسعه مترو

محکومیت بین المللی انفجارهای تروریستی زاهدان

هشدار پلیس راه درباره تریلی هوو

هدف و اقتصاد:

در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خارجی تاکید شد؛ تشویق سرمایه گذاران خارجی

سخنگوی دولت: ادغام شوراها، نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند

معاون سیاسی بازرسی: روزنامه های دولتی حق تبلیغات ندارند