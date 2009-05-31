روند اجرای طرح مسکن مهر در کردستان راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امین شعبانی صبح یکشنبه در جریان بازدید از اجرای طرح مسکن مهر در شهر سنندج اظهار داشت: روند اجرایی طرح مسکن مهر در استان مناسب نیست که مجریان و متولیان آن باید با تلاش بیشتر این روند را تسریع ببخشند.

وی ادامه داد: طرح مسکن مهر یکی از مهمترین طرح های کشور برای خانه دار کردن اقشار کم در آمد است که نباید اجازه داد این امید که در دل مردم محروم ایجاد شده به یاس تبدیل شود و مسئولان اجرایی و دستگاه های همکار باید از تمامی توانمندی های خود برای تسریع در اجرای آن استفاده کنند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر اجرای طرح مسکن مهر با مشکلات مالی و اعتباری خاصی نیز مواجه نیست و حتی اکثر نمایندگان مجلس نیز خواستار ادامه اجرای این طرح هستند.

شعبانی افزود: مسکن مهر در مجلس به تصویب رسیده و هر فردی که در انتخابات پیش رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود بدون شک این طرح نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و دامن زدن به شایعاتی که هم اکنون در جامعه رواج یافته نیز هیچ گونه تاثیری بر اجرای این طرح نخواهد گذاشت.

وی یادآور شد: مسئولان اجرایی این طرح به ویژه سازمان مسکن و شهرسازی با همکاری اداره کل تعاون استان نسبت به بکارگیری افراد با صلاحیت و شرکت های پیمانکاری معتبر اقدام کنند تا کارها در کمترین زمان ممکن و با استانداردهای روز اجرای شود.

شعبانی در پایان بهره گرفتن از معماری های محلی استان در طرح ساخت مسکن مهر را خواستار شد و خاطرنشان کرد: استان کردستان از لحاظ معماری یکی از مناطق ویژه در سطح کشور به شمار می رود که باید در کنار رعایت استانداردهای مقاوم سازی از شیوه های معماری بومی استان نیز بهره گرفت.

در ادامه این بازدید مدیرکل تعاون و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان نیز هر کدام در گزارش های جداگانه به بیان وضعیت اجرای طرح مسکن مهر در استان پرداختند.