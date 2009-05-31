  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۷

کمبوداستاد درسیستان وبلوچستان؛ اساتید علم و صنعت از تهران به دانشجویان سیستان و بلوچستان درس می‌دهند!

کمبوداستاد درسیستان وبلوچستان؛ اساتید علم و صنعت از تهران به دانشجویان سیستان و بلوچستان درس می‌دهند!

مدیر کل آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: یکی از محدودیتهای این دانشگاه کمبود استاد در بخش تحصیلات تکمیلی و رشته های فنی است.

شهرام مهنا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اساتید به دلیل مسافت زیاد نمی توانند سفرهای پروازی را برای تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان طی کنند به همین دلیل تمایل برای حضور در این دانشگاه کمتر است. البته در این راستا قراردادی با دانشگاه علم و صنعت منعقد کرده ایم.

مدیرکل آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس این قرارداد با فراهم کردن خطوط اینترنت پرسرعت اساتید از طریق سیستم ویدئو کنفرانس در تهران به دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان آموزش می دهند. در همین راستا دانشگاه یک اتاق مجهز در تهران دارد.

وی گفت: این امر برای دانشجویان دوره های روزانه و حضوری دانشگاه اجرا می شود چرا که در بعضی از رشته های خاص با کمبود استاد مواجه هستیم.

کد مطلب 888208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها