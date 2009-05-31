شهرام مهنا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اساتید به دلیل مسافت زیاد نمی توانند سفرهای پروازی را برای تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان طی کنند به همین دلیل تمایل برای حضور در این دانشگاه کمتر است. البته در این راستا قراردادی با دانشگاه علم و صنعت منعقد کرده ایم.

مدیرکل آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس این قرارداد با فراهم کردن خطوط اینترنت پرسرعت اساتید از طریق سیستم ویدئو کنفرانس در تهران به دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان آموزش می دهند. در همین راستا دانشگاه یک اتاق مجهز در تهران دارد.

وی گفت: این امر برای دانشجویان دوره های روزانه و حضوری دانشگاه اجرا می شود چرا که در بعضی از رشته های خاص با کمبود استاد مواجه هستیم.