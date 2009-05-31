برنامه های میرحسین موسوی برای دانشگاهها در گفتگو با جواد اطاعت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اطاعت از نمایندگان حامی میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر به بیان دیدگاههای این کاندیدا در مورد آموزش عالی و برنامه های میرحسین موسوی در بحث دانشگاهها پرداخته است. وی در این گفتگو از برنامه های میرحسین موسوی در عرصه آموزش عالی گفته و تاکید کرده است موسوی برنامه منظم، منسجم و منطقی در حوزه آموزش عالی دارد درست همانند برنامه ریزی هایش در رابطه با آموزش و پرورش یا اقتصاد و سیاست.

*خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: شما به عنوان نماینده یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چه ضعفی در دانشگاههای کشور و آموزش عالی دیده اید که باید رفع شود.

- جواد اطاعت: بر اساس قانون اساسی دانشگاه سازمان مستقلی دیده شده است. در دولت اصلاحات تلاش بر این بود که استقلال دانشگاهها روز به روز تقویت شود و فرآیند به سمتی برود که دانشگاهها توسط هیئت امنا اداره شوند. متاسفانه در دولت نهم این امر تحت الشعاع قرار گرفت و دانشگاهها به عنوان نهاد اجرایی تحت نظارت شدید قرار گرفتند که نتایجی مانند بازنشستگی اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان و دیگر معضلات داشت.



* نقش دولت را در جهتگیری بحثهای علمی چگونه می دانید؟

- بحثهای علمی مانند قطاری است که در حال حرکت است و دولت باید آن را سرعت بدهد. اگر یک معلم دانشگاه تلاش علمی می کند نتایج این تلاش به دولت بازمی گردد. ما فقط باید فضای آزادی را ایجاد کنیم که یک محقق با احساس امنیت کار خود را پیش ببرد. دولت نهم در بحث آموزش عالی معاونت علمی را ایجاد کرده است که گمان می کند باعث تمرکز بیشتر شده است اما در اصل بروکراسی پیچیده تری را به وجود آورده است.

* چرا کاندیدا ها به جای اینکه برنامه های خود را برای قشر فرهیخته دانشگاهی اعلام کنند بیشتر شعار می دهند و به بحثهایی مانند ستاره دار شدن و بازنشستگی اساتید می پردزند. این را قبول ندارید که قشر دانشگاهی از آنچه کاندیداها به عنوان مشکلات جامعه دانشگاهی عنوان می کنند فراتر می اندیشند و مشکلات حادتری در آموزش و پژوهش دارند؟

- قبول دارم که دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه نگاه ویژه ای به برنامه های کاندیداها خواهد داشت. کاندیداها نییز برنامه های معینی دارند و در این برنامه ها باید برنامه های مصوب کشور را نیز ملاک قرار دهند. دولت موجود نیز برنامه چهارم را داشت که می توانست بر اساس آن برای دانشگاهها رفتار کند اما از این برناه خوب عدول کرد و به بسیاری از جهات آن بی توجه بود. به هر حال عرصه دولت پیچیده است و حوزه ها در این عرصه به شکل پیوسته با هم در ارتباط هستند و کاندیداها تمام این موارد را مدنظر قرار می دهند اما مشکل اصلی ما در ایران نداشتن برنامه است.

* شما دولت را دارای مشکلاتی در زمینه آموزش عالی می دانید. اگر کاندیدای مورد حمایت شما بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند با آموزش عالی چگونه رفتار خواهد کرد؟

- دولت دهم باید به دنبال تقویت استقلال دانشگاهها باشد، امنیت تحقیقاتی را برای پژوهشگران افزایش دهد، بیش از توجه به کمیت آموزش به کیفیت آن توجه کند و بیش از بحث آموزش به تحقیقات بپردازد. دولت آینده باید در گزینش اساتید به جای توجه به ایده های ایدئولوژیک، تخصص و توانایی علمی آنها را مورد توجه قرار دهد.

* مشخصات وزیر علوم دولت دهم را چه می دانید؟

وزیر علوم باید از بینش بالای علمی برخوردار باشد و با یک دید وسیع به بحث توسعه علمی نگاه کند. وزیر علوم نباید تنگ نظری، قشری نگری و عوام زدگی داشته باشد. وزیر علوم در دولت دهم باید برای استقلال دانشگاهها تلاش کند. همچنین وزیر علوم در دولت آینده باید دارای معیارهای علمی بالایی در میان جامعه دانشگاهی باشد. ضمن اینکه از مقبولیت برخوردار باشد. حامی اساتید و دانشجویان باشد و بیش از هر چیز به فکر امنیت جامعه دانشگاهی یعنی امنیت اساتید و دانشجویان باشد.

* جایگاه تشکلهای دانشجویی یکی از چالشهای مخالفان و موافقان دولت است. دولت معتقد است با تنوع بخشی به تشکلها جایگاه این نهاد دانشجویی را ارتقاء داده اما مخالفان دولت نگاهی دیگر به این موضوع دارند و معتقدند جایگاه تشکلهای دانشجویی در این دولت متزلزل شد. نظر شما در این زمینه چیست؟

- تا به حال تنگناهای زیادی را به دانشجویان وارد کرده ایم که محدود کردن فعالیتهای تشکلهای دانشجویی یکی از همین موارد است. دولت آینده باید با وسعت نظر به تشکلهای دانشجویی و فعالیتهای سیاسی دانشجویان احترام بگذارد و به دنبال تضعیف نظام سیاسی دانشگاهها نباشد. بستن تشکلهای دانشجویی نمی تواند پاسخ خوبی به فعالیتهای دانشجویی باشد.

* بحث بازنشستگی اساتید هم از بحثهای مورد توجه کاندیداهای ریاست جمهوری در هفته های گذشته است. بازنشستگی امری عادی است و برای هر قشری این اتفاق می افتد. چرا به این اندازه به بحث بازنشستگی اساتید دامن زده می شود. آیا نگاه سیاسی در این بازنشستگیها دخیل است؟

- بازنشستگی بر اساس نگاههای سیاسی کاملا اشتباه است. به اعتقاد من بازنشستگی برای یک استاد تا زمانی که توانایی علمی دارد و می تواند به جامعه اش خدمت کند معنا و مفهومی ندارد و باید به خدمت خود به جامعه دانشگاهی ادامه دهد.

دانشجویان نسبت به اعتقادات دینی، کشور و ملتشان تعهد بالایی دارند و اگر چیزی را به آنها تحمیل نکنیم خودشان این شایستگی را دارند که فضای فرهنگی شایسته نظام جمهوری اسلامی را بسازند * یکی دیگر از حوزه های مورد بررسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فضای فرهنگی دانشگاههاست. شما این فضا را چگونه ارزیابی می کنید و دولت کاندیدای مورد حمایت شما در صورت پیروزی در انتخابات این فضا را چگونه می خواهد؟

- باید وضعیت فرهنگی را از حالت تحمیل فرهنگ خارج کنیم و به دنبال یک فرهنگ پویا و ارگانیک باشیم که از خود محیط دانشگاه سرچشمه بگیرد. دانشجویان نسبت به اعتقادات دینی، کشور و ملتشان تعهد بالایی دارند و اگر چیزی را به آنها تحمیل نکنیم خودشان این شایستگی را دارند که فضای فرهنگی شایسته نظام جمهوری اسلامی را بسازند و نباد زیاد به دنبال محدود کردنشان باشیم.

* یکی از مباحث بسیار تاثیرگذار در فضای آموزشی کشور پیوند حوزه و دانشگاه است. کاندیدای مورد حمایت شما چگونه می خواهد چنین ارتباطی را تقویت کند تا حوزه و دانشگاه به عنوان دو بال آموزش و پژوهش کشور به هم نزدیکتر شوند؟

- بحث وحدت حوزه و دانشگاه بحث مهمی است اما این دو مبانی متفاوتی دارند. اگر حوزه و دانشگاه خودشان را در شرایط برابر ببینند و خودشان را برتر از دیگری ندانند به راحتی قابل وحدت خواهند بود. خوشبختانه دانشگاهها در سالهای اخیر در عرصه های علم، صنعت، تحقیقات صنعتی، سلولهای بنیادی، انرژی هسته ای، عرصه کشاورزی، حوزه های فنی و مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی دستاوردهای بالایی داشته اند و سرعت رشد علمی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی بسیار بالا بوده است و در حال حاضر نسبت به منطقه رشد بالایی داریم. اما از حوزه های علمیه انتظار می رفت رشته های متنوع تری را مد نظر قرار دهند و پاسخگوی نیاز کشور حداقل در حوزه های علوم انسانی، مباحث فقهی و حقوقی و روانشناسی باشند و به طور کلی برای تبیین درست احکام متعالی اسلام که جامعه را روز به روز مفید و معتقدتر به اسلام می کنند تلاش کنند.

* مهمترین برنامه های کاندیدای مورد حمایت شما در بخش آموزش عالی چیست؟

- موسوی از منطق واحدی برخوردار است و به شکل حوزه ای مسائل را مدنظر قرار نمی دهد. عرصه سیاست حکومت عرصه کلانی است که در آن عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعاملی ارگانیکال با هم دارند که در این تعامل اگر بخشی دچار مشکل شود دیگر بخشها نیز به مشکل بر می خورند. به عنوان مثال بخش اقتصاد به راحتی می تواند بخشی از فعالیت آموزش عالی را نابسامان کند. دانشجویی که در حال تحصیل است اگر آینده اش اساسا تضمین نشود به مشکل برخورد می کند. موسوی برنامه منظم، منسجم و منطقی در حوزه آموزش عالی دارد درست همانند برنامه ریزیهایش در رابطه با آموزش و پرورش یا اقتصاد و سیاست.