دکتر کامران باقری لنکرانی در بخشی از گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر درباره چالشهای موجود در آزمون دستیاری سال 1382 و اصرار برخی مراجع بر ادامه تحصیل ورودیهای متقلب این آزمون گفت: اتفاقی در سال 82 در آزمون دستیاری رخ داد که وزارت وقت آن را انکار کرده و قبول نکرده بود.

قوه قضاییه پرونده قطوری تشکیل داده بود اما وزارت بهداشت وقت انکار می کرد

وی ادامه داد: این اتفاق به برخی بازداشتها منجر و پرونده خیلی قطوری توسط ضابطین قضایی تشکیل شده بود. پرونده در قوه قضائیه در جریان بود. مجلس هم در حال تحقیق و تفحص در این زمینه بود. اما در این میان وزارتخانه وقت پافشاری می کرد که هیچ اتفاقی رخ نداده است و در برابر مدارک قوه قضائیه و تحقیق و تفحص مجلس انکار می کرد.

وزیر بهداشت افزود: ضرر اصلی این اتفاق این بود که کل نظام آموزشی وزارت بهداشت از آن متاثر شده بود و فارغ التحصیلان پزشکی عمومی تنها این موضوع در ذهنشان بود که بگردند تا یک نفر که فروشنده سئوال است را پیدا کنند و سئوال بخرند.در واقع داوطلبان معتقد بودند این کار آنها را بهتر به نتیجه می رساند!

فضای منفی تقلب بسیار بدتر از اتفاقات پرونده بود

کامران باقری لنکرانی اضافه کرد: فضای منفی تقلب بسیار بدتر از اتفاقات پرونده بود. در آغاز مسئولیت وزارت بهداشت از مسئولان این بخشها خواستم که این پرونده را پیگیری و به سرانجام برسانیم.

حکم اخراج متخلفینی که تخلف آنها قطعی شده بود صادر شد

وی ادامه داد: من در دیداری با مسئولان دادگستری تهران در جریان جزئیات قرار گرفتم و مطالب به خوبی منتقل شد. همچنین در جلسه ای با نمایندگان مجلس و ضابطین قضایی که بر روی پرونده کار کرده بودند به این نتیجه رسیدیم که تعدادی تخلفشان قطعی است و ما باید با آنها برخورد کنیم. با افرادی که وزارت بهداشت اطمینان کسب کرد که تخلف آنها قطعی است برخورد شد و برای آنها حکم اخراج صادر شد.

برخی متخلفان با نقوذ در قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم وزارت بهداشت را دریافت کردند

وزیر بهداشت با بیان اینکه برخی از این افراد تلاش کردند با نفوذ در قوه قضائیه جلوی اجرای این احکام را بگیرند و مواردی نیز موفق شدند که دستور توقف اجرای حکم وزارت بهداشت را بگیرند به مهر گفت: من احساس کردم این جریان به صلاح کشور نیست و خدمت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه رسیدم و مطالب را توضیح دادم. ایشان از موضع وزارت بهداشت حمایت کرد و اعلام کردند شما محکم بیاستید و ما با حمایت ایشان توانستیم با تمام متخلفان برخورد کنیم.

دیوان عدالت اداری دیگر نمی تواند وارد کارهایی که ماهیت علمی و پژوهشی دارد بشود

وی ادامه داد: از سوی دیگر با پیشنهاد آیت الله شاهرودی ماده واحده ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و در نهایت تصویب شد که بر اساس آن دیوان عدالت اداری پس از این نمی تواند وارد کارهایی که ماهیت علمی و پژوهشی دارند و با ارزیابی های آموزشی سرو کار دارند، شود.

لنکرانی به مهر گفت: تصویب این ماده واحده نقطه بلندی در حوزه آموزش عالی کشور است زیرا نه تنها در این پرونده بلکه در سایر بخشهای نیز قابل رسیدگی خواهد بود. به طور نمونه یک نفر پس از ورود به یک دوره آموزشی مشخص می شد که توانایی انجام آن کار را ندارد و اگر او را منع می کردند او می توانست شکایت کند. البته بسیار کم بود اما مشکلاتی ایجاد می کرد.

وی اضافه کرد: اتفاق مهم دیگری که رخ داد این بود که با تجدید نظر که در قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفت، کارگروه های کارشناسی شکل گرفت و اکنون کارشناسان وزارت بهداشت می توانند در حضور قضات توضیحات خود را ارائه کنند. در واقع هم اکنون چالش جدی با دیوان عدالت اداری نداریم.