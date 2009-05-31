دستگیری 23 جاسوس صهیونیستی / فروپاشی شبکه جاسوسی موساد در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "صقر صقر" بازپرس دستگاه قضایی لبنان ضمن اعلام دستگیری چهار جاسوس دیگر رژیم صهیونیستی در این کشور گفت: جاسوسان اسراییل اطلاعاتی را در مورد شهروندان، تسلیحات نظامی و اسناد محرمانه سیاسی لبنان در اختیار تل آویو قرار می دادند.

جان قهوجی فرمانده ارتش لبنان دیروز شنبه در یک سخنرانی و در خطاب به سربازان نظامی متعهد شد که سخت گیری های خود را علیه جاسوسان اسراییل بیشتر کند.

ارتش لبنان به سربازان هشدار داد که نسبت به تلاش های اسراییل برای نفوذ به ارتش لبنان هوشیار باشند. این هشدار چند روز پس از آن صورت گرفت که مقامات امنیتی یک سرهنگ ارتش لبنان را به اتهام جاسوسی برای اسراییل دستگیر کردند.

جاسوسی رژیم صهیونیستی از لبنان و دیگر کشورهای منطقه در حالی صورت می گیرد که این رژیم در جنگ 33 روزه بدنبال نابودی مقاومت ملت لبنان بر آمد اما با ناکامی روبرو شد.

اکثر مقامات لبنان از جمله سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله بر مقابله جدی با شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی تاکید کرده اند و خواستار اشد مجازات برای جاسوسان شده اند.

دستگیری های اخیر در لبنان شبکه جاسوسی موساد را در لبنان متلاشی کرد و باعث شده هر روز تعداد بیشتری از جاسوسان بازداشت شوند.