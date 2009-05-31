راه اندازی اولین کارخانه فراوری مواد معدنی کشور با دانش بومی

مهندس محمد حسین دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ایران را کشوری "معدنی" دانست و گفت: تاکنون مطالعات فراوری مواد معدنی در خارج کشور انجام می شد ولی با راه اندازی این موسسه کلیه تحقیقات این حوزه در داخل کشور در موسسه تحقیقات پیشرفته مواد معدنی انجام می شود.

وی از اقدامات این محققان این موسسه در زمینه راه اندازی اولین معدن و کارخانه فراوری در کشور خبر داد و افزود: در این راستا برای اولین بار مطالعات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی برای طراحی کارخانه فراوری سنگ آهن معدن "جلال آباد" در این موسسه انجام شد.

دره بیدی اظهار داشت: کلیه تحقیقات در فاز آزمایشگاهی و پایلوت معدن سنگ آهن "جلال آباد" در این موسسه انجام شد و بر اساس این تحقیقات به زودی اولین معدن و کارخانه فراوری بومی با استفاده از مطالعات محققان داخلی طراحی و راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه احداث موسسه تحقیقات پیشرفته فراوری مواد معدنی ایران از سال 69 در برنامه اول توسعه پیش بینی شد، گفت: کارهای مطالعاتی تاسیس این موسسه در سال 73 توسط مشاور خارجی انجام و از سال 84 اقدام به خدمات رسانی در زمینه فرآوری مواد معدنی شد.

مدیرعامل موسسه تحقیقات پیشرفته مواد معدنی با تاکید بر اینکه این موسسه از دو بخش عمده آزمایشگاهها و پایلوت فراوری مواد معدنی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این موسسه دارای چهار آزمایشگاه کانی شناسی، محیط زیست، آنالیز شیمایی و فرآوری است که در هر کدام از آنها خدمات علمی در زمینه های مربوط ارائه می شود. در صورت موفقیت آمیز بودن تحقیقات در این آزمایشگاهها، مطالعات در مقیاس بزرگتر در پایلوت و با مدار پیوسته انجام می شود.