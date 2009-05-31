گزارش اشپیگل برای خوشایند آمریکا و اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تایم با ذکر این مقدمه در ادامه نوشت : هر چیزی که نشان دهنده دخالت حزب الله در ترور "رفیق حریری" نخست وزیر سابق لبنان باشد با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه می شود زیرا آنها حزب الله را یک گروه تروریستی می پندارند و اسرائیل نیز که از سال 1982 با حزب الله در نبرد بوده نیز از این گونه گزارشها استقبال می کند.

تایم در ادامه می نویسد : با این وجود دلایلی وجود دارد تا با تردید به گزارش اشپیگل نگاه کنیم. این شایعه که دادگاه ترور رفیق حریری بر روی حزب الله متمرکز شده موردی است که در آمریکا به آن پرداخته می شود. زیرا در فاصله کمی که به انتخابات پارلمانی لبنان مانده شواهد حکایت از شانس بسیار بالای حزب الله برای پیروزی دارد. از همین رو اینطور به نظرمی رسد که شخص یا گروهی این داستان را آماده کرده و آن در مجله اشپیگل به چاپ رسید.

در ادامه این گزارش می خوانیم : علاوه بر مسئله ذکر شده، گزارش اشپیگل با ارتباط موجود میان حزب الله و حریری سازگاری ندارد. زیرا هر چند تفکرات اقتصادی حریری با ایده های حزب الله سازگاری نداشت اما نخست وزیر سابق لبنان به هیچ وجه تهدیدی برای اهداف اصلی حزب الله شمرده نمی شد.

به نوشته تایم، اشپیگل در حالی حزب الله را در پس پرده ترور حریری معرفی می کند که تا پیش از این آمریکا و فرانسه سوریه را عامل ترور وی معرفی می کردند. این در حالی بود که حریری با سوریه همکاری داشت و بویژه در بخش بازسازی لبنان این همکاری بیشتر به چشم می خورد اما در سالهای انتهایی و بنا به دلایلی حمایت سوریه از حریری کاهش یافت.

تایم در ادامه به "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله لبنان اشاره کرده و می نویسد : اما سید حسن نصرالله به نوبه خود گزارش اشپیگل را به تمسخر گرفت و این نشریه را عضوی از توطئه اسرائیلی علیه لبنان خواند.