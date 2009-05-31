عملکرد مثبت احمدی نژاد توانمندی ملت ایران را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، حجت الاسلام حسین جلالی در همایش "اعتلای ایران اسلامی با اخلاق فاطمی" در مسجد جامع شهرستان نکاء افزود: امروز جوانان مصر و عربستان و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل نقشه درست و منطقی احمدی نژاد به شیعه گرایش پیدا کرده و به دلیل سیاستگذاریهای موفق خارجی وی از سد اسرائیل و آمریکا گذشته و به حیات خلوت آمریکا رسیده ایم.

جلالی اظها ر داشت: مردم خود بهتر از بسیاری از مسئولین خیر و صلاح خود را می دانند و به مصلحت خود می اندیشند.

وی ادامه داد: وضع فعلی با توجه به آمار و ارقام اعلام شده بسیار مطلوب است اما نباید آرام بنشینیم بلکه باید با افزایش رای خود یک رئیس جمهور ارزشی با آرای بالا انتخاب نماییم.

رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی، همچنین با بیان اینکه آتش فتنه در هر کجا زبانه کشد موجب انحراف خواهد شد اظهار داشت: هرگاه غبار فتنه برپا شد، حق گم خواهد گشت.

جلالی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت نهم افزود: سفرهای استانی احمدی نژاد، همنشینی با فقرا و دردمندان امتیاز دولت احمدی نژاد است و از این جهت و به دلیل داشتن چنین دولتی به خود می بالیم.

رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی، ادامه داد: احمدی نژاد با عملکرد مثبت خود مفسدان اقتصادی را خرد کرد و به قوه قضاییه معرفی کرد و اینک این قوه قضاییه است که باید کارها را دنبال نماید.