احتمال وقوع سونامی دریای خزر بر اثر زمین لغزش

به گزارش خبرنگار مهر همایون خوشروان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر مشخص شده است که دریای خزر از نظر بروز زمین لرزه و ایجاد امواج سهمگین حاصل از زمین لرزه مخاطراتش در حد حوزه هایی مانند اقیانوس های هند و آرام نیست ولی با توجه به شیبی که در بخش جنوبی دریا وجود دارد احتمال وجود زمین لغزشهایی است که در صورت بروز، این زمین لغزشها می توانند امواجی را ایجاد کنند که حدود یک تا دو متر ارتفاع خواهد داشت و سونامی را در دریای خزر به صورت کاذب ایجاد و توسعه دهد.

وی به مکان سونامی اشاره کرد و افزود: مطالعات ما نشان می دهد که سواحل مشرف به بندر انزلی تا منطقه رضوان شهر و همچنین منطقه میان رامسر تا نوشهر به دلیل قرارگیری گودال جنوبی خزر در برابر مخاطرات سونامی از پتانسیلهای بیشتری برخوردار هستند.

خوشران با تاکید بر اینکه سواحلی که ما در آن قرار گرفتیم از نظر ویژگیهای تکتونیکی بسیار فعال هستند، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته آنالیز اطلاعات ایستگاههای اندازه گیری پارامترهای دریایی است و ما بر اساس آنالیزهایی که انجام شد پی بردیم که این شرایط به وجود می آید.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر به فشارهای پلیت های اوراسیا و عربستان در منطقه ایران اشاره کرد و ادامه داد: دریای خزر را در کف به 6 حوزه تکتونیکی تقسیم کردیم که مثلث رشته کوههای البرز، "کپه داغ" و رشته کوههای قفقاز گودال جنوبی خزر را احاطه کرده است. ولی نکته ای که وجود دارد این است که کانون زلزله ها در بخش شمالی گودال یعنی ناحیه عمیق خزر است که همان مرحله فرو رانش را تایید می کند.

وی خاطرنشان کرد: زلزله هایی که در بخش کوههای البرز اتفاق می افتد در حاشیه دریای خزر است و معمولا کانونهای آنها کم عمق است و در بخش خشکی هستند و در عرصه دریا حضور ندارند از این رو احتمال وقوع سونامی را کم می کند زیرا سونامی زمانی اتفاق می افتد که زلزله در دریا اتفاق افتاده باشد و باعث جابجایی زمین شود.

خوشروان یادآور شد: اگر این جابجایی اتفاق نیفتد طبیعی است هیچ موجی شکل نمی گیرد چون امواج برشی زلزله در محیط آب قابلیت هدایت را ندارند و فقط در زمانی که باعث جابجایی کف شوند می توانند موج ایجاد کنند و باعث سونامی شوند.

وی از تمهیدات لازم برای مقابله با پدیده سونامی خبر داد و گفت: منطقه حریم دریا متعلق به دریا است و هر موقع که دریا بخواهد این حریم را اشغال می کند از این رو در حد امکان از ساخت و ساز در حریم دریا جلوگیری می شود. ضمن آنکه در این زمینه اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گرفته است.