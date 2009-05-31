نهمین دوسالانه ملی سفال در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دبیر نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران در فرهنگسرای کومش سمنان گفت: این دوسالانه تمام استعدادهای این خاک پرگوهر را نشان نمی دهد اما اشاره ای برآن خواهد داشت.

منیژه آرمین با بیان اینکه کیفیت آثار به لحاظ حساسیت شورای انتخاب آثار بسیار مطلوبی است، گفت: این آثار از کیفیت هنری و طراحی های شخصی و ویژگی های خاص هنری برخوردار است.

وی با بیان اینکه دنیای سفال، دنیای بسیار گسترده ای است و از این نیز گسترده ترخواهد شد، گفت: این دو سالانه با هدف گسترش و ارتقای هنر سفالگری در سه بخش همایش، کارگاه هنری و نمایشگاه برپا شده است و تا هفتم تیرماه ادامه دارد .

به گفته وی، این دوسالانه در سه بخش حجم، نقش برجسته و کاشی و آثار هنری کاربردی برگزار شده و 408 هنرمند از استان های کشور آثار خود را به این دو سالانه ارسال کرده اند .