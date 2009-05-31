  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

نهمین دوسالانه ملی سفال در سمنان گشایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: نهمین دو سالانه ملی سفال و سرامیک معاصر ایران در فرهنگسرای کومش سمنان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دبیر نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران در فرهنگسرای کومش سمنان گفت: این دوسالانه تمام استعدادهای این خاک پرگوهر را نشان نمی دهد اما اشاره ای برآن خواهد داشت.

منیژه آرمین با بیان اینکه کیفیت آثار به لحاظ حساسیت شورای انتخاب آثار بسیار مطلوبی است، گفت: این آثار از کیفیت هنری و طراحی های شخصی و ویژگی های خاص هنری برخوردار است.

وی با بیان اینکه دنیای سفال، دنیای بسیار گسترده ای است و از این نیز گسترده ترخواهد شد، گفت: این دو سالانه با هدف گسترش و ارتقای هنر سفالگری در سه بخش همایش، کارگاه هنری و نمایشگاه برپا شده است و تا هفتم تیرماه ادامه دارد.

به گفته وی، این دوسالانه در سه بخش حجم، نقش برجسته و کاشی و آثار هنری کاربردی برگزار شده و 408 هنرمند از استان های کشور آثار خود را به این دو سالانه ارسال کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این هنرمندان هزار و 284 اثر به این دو سالانه ارسال کرده اند، گفت: از این تعداد 306 اثر از 159 هنرمند پذیرفته شده است.

کد مطلب 888242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها