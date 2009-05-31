عکسهایی عجیب و تاریخی از ماموریتهای ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید بتوان گفت سازمان ناسا یکی از بزرگترین مجموعه های عکسهای زمین را گردآوری کرده است. آرشیو عکسهای این سازمان مملو از تصاویر پرتاب شاتلها، راهپیمایی های فضایی و پدیده های کیهانی است.

سایت علمی ویرد با جستجو در میان این آرشیو بزرگ تصاویری متفاوت و عجیب از کفشهای جتی گرفته تا غذای فضانوردان را انتخاب کرده است که در ادامه به 10 تصویر از میان این تصاویر پرداخته خواهد شد.

آپولو 11: افرادی که در این تصویر با کلاه های بزرگ دیده می شوند فضانوردان آپولو 11 هستند که در سال 1969 در رژه ای در شهر مکزیکو سیتی شرکت کرده اند. این رژه قسمتی از سفر دور دنیای این فضانوردان پس از اتمام سفر آنها به ماه بوده است. هدف از انجام این سفر نشان دادن تمایل ایالات متحده در اشتراک اطلاعات به دست آمده از ماموریتهای آپولو بوده است. نیل آرمسترانگ، مایکل کالینز و باز آلدرین در این برنامه طی 45 روز از 27 شهر در 24 کشور بازدید به عمل آوردند.

تکنولوژی در ناسا: کارمندان مرکز تحقیقات لانگلی در این تصویر در سال 1947 در حالی دیده می شوند که مشغول انجام محاسبات رایانه ای هستند.

اولین مخزن شاتل: این ساختار موشک مانند شگفت انگیز که در حال خارج شدن از آشیانه خود دیده می شود اولین مخزن خارجی شاتل فضایی ناسا به شمار می رود. این تصویر در سال 1977 و در پایگاه فضایی میشاد در نیواورلئان به ثبت رسیده است. این تانک دارای دو مخزن هیدروژن مایع و اکسیژن مایع بوده است.

غذای فضایی: آنچه در سال 1970 در ایستگاه فضایی اسکای لب به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گرفته است به این شکل بوده است. با وجود ظاهر ناخوشایند این نوع از غذا نسبت به غذاهایی که در ماموریت قبلی ناسا مورد استفاده قرار می گرفته بهبود زیادی یافته است. این غذاها به صورت فشرده و مایع شده در لوله های پلاستیکی موجود بوده و هر فضانورد متناسب با نوع ذائقه خود غذای مناسب را انتخاب می کرده است.

میمون فضانورد: هام اولین شامپانزه ای است که به فضا سفر کرد. این جاندار در کامرون به دام افتاده و به تدریج به نیروی هوایی ایالات متحده نقل مکان کرد. هام از میان 40 میمون دیگر بری سفر به فضا انتخاب شده و طی سفر 16 دقیقه ای خود در کپسول مرکوری ثابت کرد فضانوردان می توانند با سرعت حرکتی مشابه سرعت حرکت در سطح زمین وظایف مختلفی را به انجام برسانند. پس از اتمام ماموریت هام بازنشسته شده و برای 17 سال دیگر در باغ وحش ملی واشنگتن به زندگی ادامه داد. در تصویر زیر این میمون در لباس مخصوص فضانوردی دیده می شود.

کفشهای جتی: فردی که در این تصویر مشاهده می شود سعی دارد با استفاده از کفشهای مجهز به موتور جت بر روی خودرویی چرخدار شرایط خلا موجود در هنگام راهپیمایی فضایی را شبیه سازی کند. این تصویر در سال 1967 و در مرکز تحقیقاتی لانگلی به ثبت رسیده است.

تمرینات فضایی: هفت فضانورد فضاپیمای مرکوری در این تصویر از قطعاتی از چتر نجات برای ساختن لباس و کلاه طی تمرینات آموزشی در سال 1960 در صحرای نوادا استفاده کرده اند. ایده اصلی این تمرینات آمادگی بدنی این افراد در صورت فرود آمدن در مکانی مشابه بیابان است. در این تصویر از چپ به راست فضانوردان گوردون کوپر، اسکات کارپنتر، جان گلن، الن شپرد، ویرژیل گریسام، والتر شیرا و دونالد اسلیتن دیده می شوند.

نیکسون: فضانوردان آپولو 11 در جایگاهی عجیب و متحرک در حالت قرنطینه در حالی دیده می شوند که ریچارد نیکسون در حال صحبت و آرزوی فرود موفقیت آمیز برای آنها دیده می شود. نیل آرمسترانگ، مایکل کالینز و باز الدرین از چپ به راست در این جایگاه دیده می شوند.

اتاق کنترل: نمایی جالب توجه از اتاق کنترل پرواز پایگاه کیپ کاناورال ناسا در سال 1965. علامت سئوال و نگرانی که در تمامی چهره های موجود در تصویر دیده می شود اولین ماموریت فضایی ناسا است که SA-8 نام داشته است. طی این ماموریت ماهواره پگاسوس 2 به منظور ردیابی خرد شهابسنگهای کیهانی که برای فضاپیماها خطری جدی به شمار می روند با موفقیت به فضا پرتاب شد.

خودرو آموزشی کره ماه: در آخرین تصویر خودروی آموزشی فرود در کره ماه در سال 1969 دیده می شود که در مرکز تحقیقات لانگلی در برابر تونل بادی قرار گرفته است. نمونه دیگری از این ابزار در تگزاس دچار سانحه شد و این خودرو نیز هیچگاه عملیاتی نشد. در حال حاضر این ابزار بزرگ را می توان در نمایشگاه مرکز فضایی جوهانسون واقع در هیوستون یافت.