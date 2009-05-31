خطر خشک شدن دریاچه ارومیه مهمترین دغدغه مدیران است

علی نظری دوست در حاشیه دومین کارگروه آب و کشاورزی این حوزه در ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: با اجرای طرح مدیریت یکپارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه و توجه به مدیریت مصرف آب کشاورزی و تغییر الگوهای کشت در سه استان دریاچه ارومیه از خطر خشک شدن نجات پیدا می کند.

وی با بیان اینکه باید سالانه بیش از سه و نیم میلیارد متر مکعب آب شیرین وارد دریاچه ارومیه شود، خاطرنشان کرد: به دلیل رعایت نکردن حق آبه این دریاچه هم اکنون سهم ورودی آبی بسیار کمتر از این میزان است.

نظری دوست اظهار داشت: در طرح مدیریت یکپارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه سهم هر استان مشخص شده است و باید با کمترین کاهش این حق آبه به دریاچه ارومیه برسد.

سالانه یک میلیارد و 600 مترمکعب آب آذربایجان غربی در بخش کشاورزی هدر می رود.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیارد و 600 میلیون مترمکعب آب استان در بخش کشاورزی هدر می رود، گفت: این میزان هدررفت 45 درصد کل آب استان را شامل می شود که ضایعه بزرگی برای کشاورزی آذربایجان غربی به شمار می رود.

نقی کریمی میزان تحویل حجمی آب به کشاورزان، نصب کنتورهای هوشمند برای چاههای عمیق، استفاده از پساب تصفیه خانه های استان و بازچرخاندن مجدد آب، تغییر الگوهای کشت، جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز، استفاده از ابزارهای مالی و قانونی برای مجازات متخلفان و آموزش سمعی و بصری کشاورزان را از مهمترین راهکارها برای تامین هدر رفت آب در بخش کشاورزی و انتقال آن به دریاچه ارومیه عنوان کرد.

دومین کارگروه آب و کشاورزی این حوزه در ارومیه با هدف تحلیل آخرین وضعیت بخش آب و کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه برگزار شد.

شناسایی جهات و سرعت تغییرات و آثار آن بر دریاچه ارومیه، شناسایی موانع تأمین آب دریاچه و چگونگی تقویت مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک این حوضه آبریز از دیگر اهداف این کارگروه بود که پنجشنبه با حضور مدیران و کارشناسان سازمانهای آب منطقه ای، کشاورزی و حفاظت از محیط زیست استانهای آذربایجان غربی، شرقی و کردستان و مشاوران خارجی طرح ملی حفاظت از تالابهای ایران در محل سد شهر چای ارومیه برگزار شد.

ارائه راهکارها با هدف افزایش راندمان آبیاری، توسعه شبکه های آبیاری مدرن، تغییر الگوهای کشت و اجرای روشهای نوین کشاورزی از دیگر موضوعات این کارگروه بود.