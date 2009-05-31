  استانها
  2. بوشهر
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

ثبت احوال بوشهر آماده ارائه خدمات ویژه به رای دهندگان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: تمام کارکنان و شعبه های این اداره کل در تمامی شهرستانها آماده ارائه خدمت شناسنامه ای برای رای‌ دهندگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، کیامرث صالحی ‌نیا صبح یکشنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان افزود: همه نیروهای ثبت احوال در شعب ثبت احوال مرکز شهرستانها و بخشهای استان در روز انتخابات برای رفع مشکلات شناسنامه ‌ای رای دهندگان آماده خدمتگذاری هستند.

وی با بیان اینکه مردم استان مشکلات شناسنامه ای خود را به روز آخر موکول نکنند، اظهار داشت: ارائه خدمات شناسنامه ‌ای اعم از تعویض، صدور المثنی و ... از جمله خدماتی است که در اسرع وقت ارائه خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: جهت حضور گسترده و بدون نقص مردم در انتخابات از هر گونه تلاشی دریغ نخواهیم کرد. 

فرماندار دیلم نیز گفت: 29 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در شهرهای دیلم و امام حسن و روستاها و مراکز جمعیتی برای اخذ رای در روز انتخابات درنظر گرفته شده است.

عبدالله ستارپناهی افزود: به‌ منظور هماهنگی در ارائه آمار و پیشگیری از دوگانگی در انتخابات، ستادهای انتخابات مرکزی وظیفه اعلام آمار دقیق و رسمی میزان واجدین شرایط را برعهده دارند.

وی با بیان این که ارائه شناسنامه در انتخابات حائز اهیمت است، اظهار داشت: بدون ارائه شناسنامه هیچ مدرک قانونی برای رأی دادن در انتخابات از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و صرف شناسنامه ملاک و معیار برای اخذ رأی در شعب اخذ رای انتخابات است.

