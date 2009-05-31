به گزارش خبرگزاری مهر، فیگو امروز یکشنبه در دیدار با آتلانتا در سن سیرو برای آخرین بار به همراه اینتر به میدان می رود و پس از آن کفش های خود را برای همیشه می آویزد.

فیگو در گفتگو با سایت باشگاه اینتر اظهار داشت: امروز (31 مه سال 2009) آخرین روز من به عنوان یک بازیکن فوتبال خواهد بود. آخرین روز فوتبالی من مصادف است با برپایی جشن قهرمانی در ورزشگاه خانگی که از این بابت خوشحالم. پیروزی همواره تنها هدف واقعی من در زندگی ورزشی بوده است. من دوست داشتم چه در تمرینات و چه در رقابت های قهرمانی برنده باشم که این ، کار سخت و فداکاری می طلبد.

فیگو فوتبال خود را در سال 1995 با اسپورتینگ آغاز کرد و در همان سال به بارسلونا پیوست. افتخارات این بازیکن 36 ساله به این شرح است:

* اسپورتینگ :

* جام قهرمانی پرتغال در سال 1995

* بارسلونا:

* قهرمانی لالیگا در فصول 98-1997 و 99-1998

* جام حذفی اسپانیا در سال های 1997 و 1998

* سوپر جام اسپانیا در سال 1996

* جام برندگان جام یوفا 1997

* سوپرجام یوفا 1997

* رئال مادرید:

* قهرمانی لالیگا در فصول 01-2000 و 03-2002

* سوپرجام اسپانیا در سال های 2001 و 2003

* قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2002

* سوپر جام یوفا در سال 2002

* قهرمانی در جام بین قاره ای در سال 2002

* اینتر :

* قهرمان سری آ در فصول 06-2005، 07-2006، 08-2007 و 09-2008

* قهرمان جام حذفی فوتبال ایتالیا در سال 2006

* قهرمان سوپرجام ایتالیا در سال های 2005، 2006 و 2008

* پرتغال:

* چهارمی جهان در جام جهانی 2006

* سومی یورو 2000 و نایب قهرمانی یورو 2004

* قهرمانی زیر 20 سال در سال های 1989 و 1991

* افتخارات شخصی:

* توپ طلای اروپا در سال 2000

* بازیکن سال جهان در سال 2001

* عضویت تیم ستارگان جهان در سال 2006

* عضوت در باشگاه صدتایی ها

* عضویت در تیم سال یوفا در سال 2003

* بازیکن سال پرتغال در سال های 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000