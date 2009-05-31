۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۷

رقابتهای جهانی - دانمارک

نفرات شرکت کننده در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شدند

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اسامی نفرات شرکت کننده در رقابتهای انتخابی تیم ملی که 28 و29 خردادماه در تهران برگزار می شود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روزهای 28 و 29 خرداد در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات شرکت کننده در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:
1- یاسر خالپور 2- عباس دباغی (مازندران) 3- حسن مرادقلی 4- حسن رحیمی 5- فرزان بهرامی 6- حسین مصطفی‌زاده 7- مسعود محمودی (تهران) 8- فرید دژم‌خو (آذربایجان شرقی) 9- محمدحسین سلطانی (آذربایجان غربی) 10- امید جلالی بهار 11- فرزاد جعفری (کرج) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان

60 کیلوگرم:
1- سید مراد محمدی 2- مسعود اسماعیل‌پور 3- سعید احمدی 4- احمد امیریان 5- تقی داداشی 6- محمد یوسفی 7- مهران نصیری (مازندران) 8- ابراهیم غریب‌زاده (اصفهان) 9- مهدی نجفی 10- مصطفی آقاجانی (تهران) 11- احمدعلی خرسند (گیلان) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان

66 کیلوگرم:
1- مصطفی حسین‌خانی 2- محمد جواد شیرازی 3- محسن آقاجانی (تهران) 4- مرتضی گودرزی 5- سعید داداش‌پور 6- محمد مهدی یگانه 7- مهدی رحیمی (مازندران) 8- میثم نصیری (زنجان) 9- رضا رجب‌زاده (خراسان رضوی) 10- نصراله فدایی (مرکزی) 11- علی صالحی (کردستان) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان

74 کیلوگرم:
‌1- جعفر قاسمی 2- ایمان محمدیان 3- حمید محمدنژاد (مازندران)‌4- حسن طهماسبی (گلستان) 5- مصطفی یوسفی 6- شاهین کیانیان 7- حسام مقدم (تهران) 8- میثم مصطفی جوکار (همدان 9- محمود زارع‌زاده (خراسان رضوی) 10- یک نفر از تیم ملی جوانان

84 کیلوگرم:
1- رضا یزدانی 2- علی‌اصغر بذری 3- محمد قاسمی‌زاده 4- محمدباقر عالی (مازندران) 5- علیرضا گودرزی (تهران) 6- علی رجب‌زاده 7- اسماعیل نجاتیان 8- مهدی غفاریان (خراسان رضوی) 9- حمید کمروند (همدان) 10- احسان امینی (کرمانشاه) 11- یک نفر از تیم ملی جوانان

96 کیلوگرم:
1- مهدی مازندرانی 2- سید میثم حسینی (گلستان) 3- سعید زرینی 4- علیرضا رباط‌ مرادی (تهران) 5- آرش مردانی (لرستان) 6- هومن شیدا (خراسان رضوی) 7- کمیل قاسمی 8- رسول توکلی (مازندران) 9- جعفر دلیری (کرمانشاه) 10- مرتضی میرشمسی (یزد) 11- یک نفر از تیم ملی جوانان

120 کیلوگرم:
1- محمدرضا آذرشکیب (کرج) 2- حمید سیفی 3- سعید رضایی (همدان) 4- یاسر نورزایی 5- مهران رشیدی 6- امیر هداوند 7- حمید رضایی (تهران) 8- سیداحمد رسولی (گلستان) 9- امیر قاسمی منجزی (خوزستان) 10- حامد زارعیان 11- حامد اسدی (مازندران) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان

تعداد شرکت کنندگان در هر وزن تا سقف 12 نفر توسط کادر فنی تکمیل خواهد شد و نفرات فوق فقط در اوزانی که دعوت شده‌اند مجاز به شرکت در مسابقات می‌باشند.

کد مطلب 888258

