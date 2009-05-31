نفرات شرکت کننده در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روزهای 28 و 29 خرداد در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.
اسامی نفرات شرکت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم:
1- یاسر خالپور 2- عباس دباغی (مازندران) 3- حسن مرادقلی 4- حسن رحیمی 5- فرزان بهرامی 6- حسین مصطفیزاده 7- مسعود محمودی (تهران) 8- فرید دژمخو (آذربایجان شرقی) 9- محمدحسین سلطانی (آذربایجان غربی) 10- امید جلالی بهار 11- فرزاد جعفری (کرج) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان
60 کیلوگرم:
1- سید مراد محمدی 2- مسعود اسماعیلپور 3- سعید احمدی 4- احمد امیریان 5- تقی داداشی 6- محمد یوسفی 7- مهران نصیری (مازندران) 8- ابراهیم غریبزاده (اصفهان) 9- مهدی نجفی 10- مصطفی آقاجانی (تهران) 11- احمدعلی خرسند (گیلان) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان
66 کیلوگرم:
1- مصطفی حسینخانی 2- محمد جواد شیرازی 3- محسن آقاجانی (تهران) 4- مرتضی گودرزی 5- سعید داداشپور 6- محمد مهدی یگانه 7- مهدی رحیمی (مازندران) 8- میثم نصیری (زنجان) 9- رضا رجبزاده (خراسان رضوی) 10- نصراله فدایی (مرکزی) 11- علی صالحی (کردستان) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان
74 کیلوگرم:
1- جعفر قاسمی 2- ایمان محمدیان 3- حمید محمدنژاد (مازندران)4- حسن طهماسبی (گلستان) 5- مصطفی یوسفی 6- شاهین کیانیان 7- حسام مقدم (تهران) 8- میثم مصطفی جوکار (همدان 9- محمود زارعزاده (خراسان رضوی) 10- یک نفر از تیم ملی جوانان
84 کیلوگرم:
1- رضا یزدانی 2- علیاصغر بذری 3- محمد قاسمیزاده 4- محمدباقر عالی (مازندران) 5- علیرضا گودرزی (تهران) 6- علی رجبزاده 7- اسماعیل نجاتیان 8- مهدی غفاریان (خراسان رضوی) 9- حمید کمروند (همدان) 10- احسان امینی (کرمانشاه) 11- یک نفر از تیم ملی جوانان
96 کیلوگرم:
1- مهدی مازندرانی 2- سید میثم حسینی (گلستان) 3- سعید زرینی 4- علیرضا رباط مرادی (تهران) 5- آرش مردانی (لرستان) 6- هومن شیدا (خراسان رضوی) 7- کمیل قاسمی 8- رسول توکلی (مازندران) 9- جعفر دلیری (کرمانشاه) 10- مرتضی میرشمسی (یزد) 11- یک نفر از تیم ملی جوانان
120 کیلوگرم:
1- محمدرضا آذرشکیب (کرج) 2- حمید سیفی 3- سعید رضایی (همدان) 4- یاسر نورزایی 5- مهران رشیدی 6- امیر هداوند 7- حمید رضایی (تهران) 8- سیداحمد رسولی (گلستان) 9- امیر قاسمی منجزی (خوزستان) 10- حامد زارعیان 11- حامد اسدی (مازندران) 12- یک نفر از تیم ملی جوانان
تعداد شرکت کنندگان در هر وزن تا سقف 12 نفر توسط کادر فنی تکمیل خواهد شد و نفرات فوق فقط در اوزانی که دعوت شدهاند مجاز به شرکت در مسابقات میباشند.
