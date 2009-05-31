سفالهای بجا مانده از گذشته نشان دهنده تاریخ آن منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران در فرهنگسرای کومش سمنان گفت: سفالگری در جای جای کشور به ویژه استان سمنان پیشینه ای طولانی مدت دارد.

وی با بیان اینکه سمنان استانی با پیشینه و قدمت تاریخی کهن، سرزمین عالمان، دانشمندان و عرفای بسیار نامی است، گفت: در عصر حاضر نیز این استان موجب افتخار و عزت و سربلندی ایران است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه امروزه نقش هنر و تاثیرگزاری آن در تمام زمینه ها بر کسی پوشیده نیست، گفت: تاریخ در سفال واضح و مشهود است.

به گفته وی، وقتی فرهنگ شناسان بخواهند سفالی را توضیح دهند از روی نقش و نگارهای آن، آن را توصیف می کنند و این یعنی تاریخ را از روی آثار به جا مانده از سفال می توان فهمید.

استاندار سمنان تاکید کرد: هرکدام از سفال ها دارای سبکی هستند و در درون سبک ها می توانیم دقیقا دوره ای که در آن زندگی می کنیم و ارزش آن دوره را متوجه شد.