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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

استاندار سمنان:

سفالهای بجا مانده از گذشته نشان دهنده تاریخ آن منطقه است

سفالهای بجا مانده از گذشته نشان دهنده تاریخ آن منطقه است

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: سفال و سفالگری نشان از قدمت، فرهنگ، شرایط زندگی و زیست انسان ها است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران در فرهنگسرای کومش سمنان گفت: سفالگری در جای جای کشور به ویژه استان سمنان پیشینه ای طولانی مدت دارد.

وی با بیان اینکه سمنان استانی با پیشینه و قدمت تاریخی کهن، سرزمین عالمان، دانشمندان و عرفای بسیار نامی است، گفت: در عصر حاضر نیز این استان موجب افتخار و عزت و سربلندی  ایران است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه امروزه نقش هنر و تاثیرگزاری آن در تمام زمینه ها بر کسی پوشیده نیست، گفت: تاریخ در سفال واضح و مشهود است.

به گفته وی، وقتی فرهنگ شناسان بخواهند سفالی را توضیح دهند از روی نقش و نگارهای آن، آن را توصیف می کنند و این یعنی تاریخ را از روی آثار به جا مانده از سفال می توان فهمید.

استاندار سمنان تاکید کرد: هرکدام از سفال ها دارای سبکی هستند و در درون سبک ها می توانیم دقیقا دوره ای که در آن زندگی می کنیم و ارزش آن دوره را متوجه شد.

نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران توسط مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت اداره کل ارشاد استان سمنان از امروز تا هفتم تیرماه در فرهنگسرای کومش سمنان ادامه دارد.

کد مطلب 888259

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