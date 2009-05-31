اولین نمایشگاه گل و گیاه بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند صبح یکشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه نمایشگاه گل و گیاه بیرجند تا 13 خرداد در محل نمایشگاه‌ های بین ‌المللی دایر است، گفت: هدف برگزاری این نمایشگاه آشنایی مردم با انواع گلهای طبیعی و گونه‌ های جدید گیاهی است که در کنار آن عرضه مستقیم گل طبیعی توسط سازمان پارکها انجام می ‌شود.

مجتبی انصاری افزود: در کنار نمایشگاه گل، نمایشگاه مبلمان شهری نیز دایر است و علاقمندان می‌ توانند از ساعت 17 تا 22 برای بازدید از نمایشگاه مراجعه کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند عنوان کرد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در راستای ایجاد الگوی مصرف صحیح برق، بهسازی آبنماهای قدیمی و تعویض الکتروپمپها را آغاز کرده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: در این راستا بهسازی آبنماهای پارک توحید، پارک شهدای گمنام، پارک شقایق، پارک لاله، پارک جنب شهرداری، پارک ثامن، میدان آزادی، میدان تمنای باران،‌ میدان اول مدرس، پارک دکتر گنجی،‌ پارک آزادی و میدان قدس به اتمام رسیده است و بهسازی آبنماهای قلعه نیز در حال اجرا است.

انصاری افزود: با این اقدام در هر ساعت 91 کیلو وات صرفه‌ جویی برق انجام می‌ شود که در کنار آن با توجه به خصوصیات فنی الکتروپمپهای جدید در مصرف آب نیز صرفه‌ جویی می ‌شود.



وی اضافه کرد: تمام مراحل بهسازی آبنماها و تعویض الکتروپمپها اعم از طراحی، ‌محاسبه و اجرای کار در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند به انجام رسیده است که هزینه‌ اجرای آن 300 میلیون ریال است.