در گفتگو با مهر عنوان شد: یک چهارم زمان تبلیغات دراختیاردولت/ رقابت تبلیغاتی به نفع اصلاح طلبان

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه معتقد است مناظره بین هواداران کاندیداها در رسانه ملی شناخت مردم را نسبت به کاندیداها بیشتر می کند، گفت: طرفداران کاندیداهای جناح اصلاح طلب دائما از مناظره با حامیان دولت نهم بدون هیچ دلیلی طفره می روند.

معاون اموربین الملل حزب موتلفه با بیان اینکه هواداران کاندیداهای اصلاح طلبان حرفی برای گفتن ندارند ونمی توانند از مواضع خود دفاع کنند، افزود : به عنوان مثال چند روز گذشته با محمد علی ابطحی ( حامی کروبی ) در رادیو گفتگو قرار مناظره داشتم اما وی در این جلسه حاضر نشد.

ترقی با بیان اینکه هم اکنون فضای رقابت تبلیغاتی به نفع اصلاح طلبان است، عنوان کرد: در حال حاضر تریبون در دست دولت نهم نیست به گونه ای که دولت نهم یک چهارم زمان را برای تبلیغات در اختیار دارد ولی کاندیداهای دیگر سه چهارم زمان را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: به بیانی دیگر 3 کاندیدا در حال وارد کردن هجمه به دولت نهم هستند و احمدی نژاد تنها به اندازه یک کاندیدا می تواند به دفاع از خود بپردازد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه پاسخگویی دولت به شبهات وارده را سناریویی طراحی شده از جانب اصلاح طلبان دانست و گفت : اصلاح طلبان در پی منفعل کردن دولت در برابر ارائه اخبار کذب خود هستند.

وی با بیان اینکه پاسخ دولت نهم به تخریب ها موجب مسموم شدن فضای موجود می شود، گفت : دولت صرفا برای سالم نگاه داشتن فضای انتخابات به تخریب ها جواب نمی دهد، چرا که در این صورت باب تهمت برای همه آن هم در این مقطع حساس باز خواهد شد.

ترقی در پایان با هشدار به اصلاح طلبان، تصریح کرد: آنان باید ادعاهای کذب خود را که به دولت نهم وارد می کنند ثابت نمایند.

