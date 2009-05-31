۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۳

رقابتهای جهانی - دانمارک

نفرات شرکت کننده در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شدند

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اسامی نفرات شرکت کننده در رقابتهای انتخابی تیم ملی که 28 و 29 خردادماه در تهران برگزار می شود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی روزهای 28 و 29 خرداد در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات شرکت کننده به شرح زیر است:
55 کیلوگرم:
1- محمد فقیری (تهران) 2- یاسین بهرامی‌پور 3- کیوان قهرمانی 4- شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه) 5- حمید زارع 6- محمدمهدی کوثری (فارس) 7- رضا اسدپور 8- مصطفی قاسمی راد (خوزستان) 9- محسن حاجی‌پور (مازندران)

60 کیلوگرم:
1- حمید باوفا (خراسان رضوی) 2- علی اشکانی 3- محمدقلی‌پور (اردبیل) 4- محمدرضا قضایی 5- باقر توکلیان (فارس) 6- ابوذر نورزاده 7- حامد بابازاده (کرج)‌ 8- عبدالمحمد پاپی (خوزستان) 9- امیر دریکوندی (لرستان)

66 کیلوگرم:
1- علی محمدی (تهران) 2- سعید عبدولی 3- سجاد کشاورز (خوزستان) 4- امید نوروزی 5- عباس محب‌تاش (فارس) 6- حمیدرضا رضایی (قم) 7- افشین بیابانگرد (اردبیل) 8- صابر میرزاده (مازندران)

74 کیلوگرم:
1- مسلم رنجبر 2- یوسف اخباری (تهران) 3- مهدی محمدی (کرج) 4- حمید ریحانی (فارس) 5- یداله عرب‌جعفری (اصفهان) 6- مجتبی باباجان‌زاده 7- عادل بالی‌تبار (مازندران) 8- محمد سرخه‌نژاد (خوزستان) 9- خلیل عبدالهی (لرستان)

84 کیلوگرم:‌1
- محسن نعمت‌پور (لرستان) 2- حبیب‌اله اخلاقی 3- مجتبی کریم‌فر 4- ایمان بهرام‌سری (خوزستان) 5- داود اخباری (تهران) 6- علی قیطاسی (فارس) 7- علی رضانژاد (قم)

96 کیلوگرم:
1- داود گیل نیرنگ 2- محمدرضا اکبری (مازندران) 3- رضا فرضی زاده (اردبیل) 4- مهدی عسگری‌زاده (خوزستان) 5- حمید سرشوق (اصفهان) 6- محمد قربانی (کرمانشاه) 7- علی علیاری (تهران)

120 کیلوگرم:
1- پیام زرین‌پور (فارس) 2- اسماعیل نظری 3- بهنام مهدی‌زاده 4- مهدی شربیانی (تهران) 5- قاسم رضایی 6- مجتبی اسلامی 7- بهروز یوسفی (مازندران) 8- رحیم مهدیان (اصفهان)

