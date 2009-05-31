تظاهرات ضد دولتی در کره جنوبی/ درگیری پلیس با تظاهرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز گذشته درپی تشییع جنازه "رو مو هیون" رئیس جمهور اسبق کره جنوبی دانش آموزان و فعالان کارگری تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند که بدلیل برخورد پلیس به خشونت کشیده شد.

20 هزار پلیس در تلاش برای سرکوبی این تظاهرات بودند و دراین اعتراضات بیش از 70 تظاهر کننده بازداشت شدند.

"رو مو هیون" که از سال 2003 تا 2008 رئیس جمهور کره جنوبی بود، شنبه گذشته بدلیل درگیر شدن در یک پرونده فساد خودکشی کرد.

وی پس از "چون دو هوان" و "رو تایه وو" سومین رئیس جمهور کره جنوبی بود که از سوی دادگاه احضار می شد. دو رئیس جمهوری دیگر به جرم دریافت رشوه و تحریک تمرد و شورش در کشور محکوم شده بودند .