  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

تظاهرات ضد دولتی در کره جنوبی/ درگیری پلیس با تظاهرکنندگان

تظاهرات ضد دولتی در کره جنوبی/ درگیری پلیس با تظاهرکنندگان

کره جنوبی روز گذشته شاهد تظاهرات دانش آموزی و کارگری در مخالفت با سیاست های دولت بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز گذشته درپی تشییع جنازه "رو مو هیون" رئیس جمهور اسبق کره جنوبی دانش آموزان و فعالان کارگری تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند که بدلیل برخورد پلیس به خشونت کشیده شد.

20 هزار پلیس در تلاش برای سرکوبی این تظاهرات بودند و دراین اعتراضات بیش از 70 تظاهر کننده بازداشت شدند.

 

"رو مو هیون" که از سال 2003 تا 2008 رئیس جمهور کره جنوبی بود، شنبه گذشته بدلیل درگیر شدن در یک پرونده فساد خودکشی کرد.

وی پس از "چون دو هوان" و "رو تایه وو" سومین رئیس جمهور کره جنوبی بود که از سوی دادگاه احضار می شد. دو رئیس جمهوری دیگر به جرم دریافت رشوه و تحریک تمرد و شورش در کشور محکوم شده بودند .

کد مطلب 888269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها