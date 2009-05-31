14 درصد مردم خراسان جنوبی زیر پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از خیران و نیکوکاران و رابطان جمع ‌آوری صدقات و زکات کمیته امداد امام(ره) خوسف با بیان اینکه خدمت به محرومان و مستضعفان رسالت امداد است، تصریح کرد: این خدمات‌ رسانی به اقشار نیازمند مرهون برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به جمع ‌آوری دو میلیارد و 700 میلیون تومان کمک خیران و مردم طی سال گذشته در خراسان جنوبی اظهار داشت: در بحث زکات نیز در سال 84 تنها 11 میلیون تومان در استان جمع ‌آوری شد که این رقم در سال گذشته به 227 میلیون تومان افزایش یافت.

شکرابی بیان داشت: کمیته امداد در حال حاضر از 15 هزار زن بدون سرپرست، بیماران کلیوی، چهارهزار یتیم، 16 هزار دانش‌ آموز، یک هزار و 600 نفر دانشجو، 40 هزار و 900 نفر سالمند طرح شهید رجایی و 60 طلبه در استان خراسان جنوبی حمایت می کند.

به گفته این مسئول تاکنون با ایجاد 140 نوع شغل برای هشت هزار خانواده فرصت شغلی ایجاد شده است.

شکرابی با بیان اینکه در دولت نهم 700 واحد مسکونی احداث و به مددجویان تحویل داده شده است، افزود: تعداد 900 نفر از مددجویان با همکاری بنیاد مسکن برای دریافت وام مقاوم‌ سازی مسکن به بانک‌ ها معرفی شده ‌اند.

مسئول عقیدتی- سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه کار خیری گفت: امور خیر معامله انسان با خدا است و خداوند تضمین کننده اعمال خوب و بد ما بوده و هیچ کاری حتی کوچک نزد خداوند کم نمی ‌شود.

حجت ‌الاسلام اصغر توکلی در خصوص انتخابات اظهار داشت: باید رئیس جمهوری انتخاب شود که افتخار و عزت اسلام و انقلاب و مردم را تضمین و مدافع ارزش‌ها و استکبار ستیز باشد.

رئیس کمیته امداد امام(ره) خوسف نیز در این جلسه گفت: بر اساس روایات اولین کسانی که وارد بهشت می ‌شوند خیران هستند و ائمه اطهار نیز برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و به عنوان وظیفه و تشویق مردم، گاهی دارایی خود را می‌ بخشید ند.

سیدحمید رضا حسینی رشد کمک‌های مردمی و خیران در بخش خوسف را قابل تقدیر دانست و یادآورشد: سال گذشته میزان صدقات نسبت به مدت مشابه آن 18 درصد، کمک‌های جشن نیکوکاری 22 درصد و زکات 101 درصد رشد داشت.