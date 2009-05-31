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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۶

توانیر اعلام کرد:

دلیل خاموشی برخی مناطق در زمان فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد

دلیل خاموشی برخی مناطق در زمان فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد

در پی بروز خاموشی در نواحی محدودی از تهران، توانیر طی اطلاعیه ای اعلام کرد که این خاموشیها به دلیل کمبود برق نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی خاموشی جمعه شب در بخش محدودی از استانهای تهران و گلستان، شرکت توانیر اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با تلاش کارکنان صنعت برق کشور، علیرغم افزایش گرمای هوا، خوشبختانه با رعایت الگوی صحیح مصرف توسط مردم عزیز، هیچگونه محدودیتی در تامین و عرضه برق وجود ندارد.

این شرکت اعلام کرده است: در برخی موارد به دلیل اتفاقات و حوادث طبیعی اختلالات جزئی که در شبکه برق رسانی به وجود می آید که از آن جمله می توان به قطع برق در جمعه شب گذشته و به هنگام پخش فیلم مستند یکی از کاندیداها در مناطق محدودی از استانهای تهران و گلستان اشاره کرد.

توانیر باردیگر تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در تامین برق وجود ندارد و مشترکان می توانند موارد احتمالی را در تمامی ساعات شبانه روز با شماره تلفن 121 و یا شماره تلفنهای اتفاقات شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور اعلام نمایند تا اقدامات لازم سریعا معمول گردد

کد مطلب 888277

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