دلیل خاموشی برخی مناطق در زمان فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی خاموشی جمعه شب در بخش محدودی از استانهای تهران و گلستان، شرکت توانیر اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با تلاش کارکنان صنعت برق کشور، علیرغم افزایش گرمای هوا، خوشبختانه با رعایت الگوی صحیح مصرف توسط مردم عزیز، هیچگونه محدودیتی در تامین و عرضه برق وجود ندارد.

این شرکت اعلام کرده است: در برخی موارد به دلیل اتفاقات و حوادث طبیعی اختلالات جزئی که در شبکه برق رسانی به وجود می آید که از آن جمله می توان به قطع برق در جمعه شب گذشته و به هنگام پخش فیلم مستند یکی از کاندیداها در مناطق محدودی از استانهای تهران و گلستان اشاره کرد.

توانیر باردیگر تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در تامین برق وجود ندارد و مشترکان می توانند موارد احتمالی را در تمامی ساعات شبانه روز با شماره تلفن 121 و یا شماره تلفنهای اتفاقات شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور اعلام نمایند تا اقدامات لازم سریعا معمول گردد