مطالعات ایجاد بورس برق تکمیل شد

پرویز فتاح در گفتگو با مهر گفت: مطالعات وزارت نیرو برای ایجاد بورس برق تکمیل شده است و به زودی می توان برنامه ریزیها برای عملیاتی کردن این طرح را آغاز کرد.

وزیر نیرو افزود: هم اکنون با برنامه ریزیهای انجام شده و به مدار آمدن واحدهای جدید نیروگاهی وضعیت تولید برق در شرایط مطلوبی قرار دارد و ایران توانسته به یکی از کشورهای بزرگ منطقه در زمینه تولید و صادرات برق تبدیل شود.

وی تصریح کرد: تکیه بر توان مهندسی داخل و اعتماد به تجهیزات ساخت کشور ایران را به خودکفایی در بسیاری از تجهیزات صنعت برق رسانده است.

در همین حال، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در پاسخ به سئوال "مهر" در خصوص راه اندازی بورس برق با بیان اینکه موافقت اصولی راه اندازی این بورس را دریافت کرده ایم، تاکید کرده است: به طور قطع بورس برق را در آینده خواهیم داشت.

