سایپا برای شرکت در لیگ 88 والیبال ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور آمادگی رسمی خود را برای حضور در فصل آتی این رقابتها اعلام کرد.
این در حالی است که مدیران سایپا سال گذشته به دنبال اعتراض شدید نسبت به تصمیمات سازمان لیگ و فدراسیون والیبال که در نهایت منجر به معرفی پیکان به عنوان قهرمان لیگ شده بود اعلام کرده بودند که فعالیتهای این باشگاه در والیبال را به حالت تعلیق درآورده و حضور در مسابقات باشگاهی را منتفی میکنند.
البته احتمالا حضور دوباره سایپا در والیبال و مسابقات لیگ برتر از آنجایی قطعی شده که در روزهای آغازین سال محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده (رئیس و دبیر فدارسیون والیبال) در نشستی مشترک با حمید سجادی (مدیرعامل باشگاه سایپا) و حسین شهریاری (عضو هیئت رئیسه) سوتفاهمات را برطرف کردند.
سایپا سومین تیمی است که حضور خود در لیگ 88 والیبال را قطعی کرده است. پیش از این تیمهای داماش گیلان و داماش گیلان اعلام کرده بودند که در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.
با توجه به تمدید زمان ثبتنام برای شرکت در مسابقات باشگاهی سال جاری تیمهای متقاضی حضور در لیگ برتر تا پایان خردادماه فرصت دارند تا درخواست خود را به سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کنند.
نظر شما