طرح اصلاح الگوی مصرف نان به دولت رفت

مجید پارسانیا در گفتگو با مهر افزود: استانداردسازی نان، ارتقای آموزش کارکنان واحدهای نانوایی، اطلاع رسانی عمومی توسط رسانه ها و وزارت آموزش و پرورش و نیز تسریع در فرآیند احداث واحدهای تولیدکننده نان صنعتی در این طرح پیش بینی شده است تا بتوان هرچه سریعتر الگوی فعلی مصرف نان در کشور را تصحیح کرد.

وی تصریح کرد: این طرح به هیئت دولت ارسال شده است و هم اکنون منتظر زمان رسیدگی به آن هستیم، این درحالی است که در این طرح، برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تکالیفی مشخص شده که در جنبه های نظارتی نقش آفرینی کند.

به گفته پارسانیا، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز باید اعتبارات این طرح را تهیه و از آن پشتیبانی کند.

به گزارش مهر، مسئولان دولتی اعلام کرده اند سالانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین نان در ایران اختصاص می یابد.

براساس برآوردهای موجود، ایران بالاترین مصرف نان را در جهان دارد و سالانه 3 میلیون تن گندم در کشور اتلاف می شود، ضمن اینکه سرانه مصرف نان در ایران حدود 160کیلوگرم است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56کیلوگرم و در آلمان 70کیلوگرم در سال است، بیشتر است.

همچنین میزان آرد مصرفی داخلی (آرد خبازی) حدود 5/ 8میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان در استان تهران بر طبق آمارهای موجود 11تا 13درصد است.