درآمدهای کشور تکافوی نیازهای داخلی را می دهد

احمد مجتهد در گفتگو با مهر گفت: در میزان درآمد ارزی کشور دو عامل محدود کننده یعنی قیمت نفت و میزان تولید و صادرات این محصول وجود دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در بحث صادرات نفت ناچار به پیروی از سهمیه بندی اوپک هستیم، اظهارداشت: قیمت نفت را نیز بازارهای جهانی تعیین می کند.

به گفته وی به طور مسلم درآمد ارزی کشور امسال نسبت به گذشته به ویژه زمانی که قیمت هر بشکه نفت خام 147 دلار بود، نخواهد رسید و پیش بینی می شود که قیمت نفت بین 50 تا 60 دلار در هر بشکه به فروش برسد.

مجتهد ادامه داد: اما با وجود کاهش درآمد نفت، درآمدهای کشور تکافوی نیازهای داخلی را خواهد کرد و دیگری نیازی به استفاده از ذخایر ارزی کشور نخواهد بود.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش درآمدهای ارزی کشور بر اقتصاد ایران بی تاثیر نخواهد بود، عنوان کرد: اما از جنبه های دیگر نظیر اینکه اقتصاد ما با بازارهای مالی دنیا ارتباط زیادی ندارد، تاثیرات بحران مالی بر اقتصاد زیاد نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اما چون درآمد نفت منشاء اصلی بودجه و درآمدهای ارزی کشور است، کاهش آن بر اقتصاد تا حدودی تاثیرگذار خواهد بود، این در حالی است که به دلیل وجود ذخایر ارزی بالای کشور از گذشته، جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.