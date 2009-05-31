شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامههای ویژه دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی ارشاد در تابستان برگزاری همایش تئاتر خیابانی است که با همکاری دفتر تئاتر خیابانی و مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با شعار "اصلاح الگوی مصرف" برگزار میشود.
وی ادامه داد: این همایش مرداد و شهریورماه امسال در ایام ماه مبارک رمضان در 10 نقطه شهر تهران اعم از بوستانها و محوطه تئاتر شهر برگزار میشود. حداقل 20 گروه تئاتر خیابانی از تهران در این همایش حضور خواهند داشت و به صورت گردشی در نقاط مختلف به اجرای آثار خود میپردازند.
مدیر دفتر تئاتر خیابانی درباره وقفه در برگزاری اجراهای فصلی تئاتر خیابانی گفت: برنامه ما این بود که اجراهای فصلی تئاتر خیابانی تداوم داشته باشد. پارسال اجراهای بهار و تابستان را برگزار کردیم و فصل زمستان جشنواره تئاتر فجر میزبان بخش تئاتر خیابانی بود. امسال نیز در بهار این برنامه برگزار نشد و امیدواریم از تابستان شاهد اجرای فصلی مستمر تئاتر خیابانی باشیم.
کرمی درباره نحوه بستن قرارداد با گروههای خیابانی در اجراهای فصلی افزود: اداره کل هنرهای نمایشی با گروههای حاضر در اجراهای فصلی قرارداد میبندد، اما در تئاتر خیابانی یکی از مشکلات ما با وجود تدوین آئیننامه نحوه پرداخت حقالزحمه گروهها است که در مقایسه با تئاتر صحنهای بسیار نازل است. تلاش میکنیم در این حوزه هم تابع آئیننامه و وضعیت مطلوب باشیم.
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