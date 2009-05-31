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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

آشنایی دانشجویان نمونه دانشگاههای علوم پزشکی با پایگاههای مدیریت بحران

جمعی از دانشجویان نمونه و دارای رتبه 1 تا 20 دانشگاههای علوم پزشکی از ستاد مدیریت بحران منطقه 6 تهران و پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران این منطقه بازدید و با ساختار مدیریت بحران و عملکرد این پایگاهها آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خسروانی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 6 در این جلسه توضیحاتی را در خصوص چگونگی ساخت پایگاههای ویژه و چند منظوره مدیریت بحران در سطح شهر تهران ارائه کرد و در خصوص کارکردهای 31 گانه پایگاه های ویژه و چند منظوره مدیریت بحران برای حاضران توضیح داد.
کد مطلب 888313

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