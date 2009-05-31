سازمان چای شمال کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به استناد ذیل ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد نام اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال تغییر می‌یابد و به عنوان یک سازمان تابع زیر نظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی اداره می‌شود.

وظایف سازمان به عنوان متولی ساماندهی چای در کشور اعمال مدیریت در جهت افزایش کیفیت برگ سبز چای، مسئولیت کنترل کیفی برگ سبز چای و نظارت بر فرآوری تولید چای خشک و ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات چای و تنظیم بازار چای کشور است.

رئیس سازمان یادشده از امتیاز مدیریتی (3) سطح ملی (بالاترین سطح ملی مربوط) موضوع ردیف (2) مصوبه مورخ 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برخوردار است.

