اولین حضور ژیمناستیک در رقابتهای تیمی جهان/ منتظر مربیان خارجی هستیم

احمد محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با پیگیری هایی موفق شدیم از دو تن از قهرمانان تیم ملی هلند در ترامپولین و ژیمناستیک هنری به همراه شاگردانشان برای برپایی یک اردوی تدارکاتی در تهران دعوت بعمل آوریم که احتمالا این چهار نفر تا دو ماه آینده وارد ایران می شوند.

وی به برنامه های تیم ملی قبل از اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان اشاره کرد و افزود: به غیر از اردوی مشترک بین ورزشکاران هلند و ایران قبل از سفر به انگلستان در یک اردوی تدارکاتی و تورنمنت بین المللی در فرانسه شرکت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با این وضعیت امیدواریم تا مهرماه که در مسابقات قهرمانی جهان در انگلستان شرکت می کنیم به سطح آمادگی خوبی رسیده و شاهد ارتقای رنکینگ تیمی وانفرادی ورزشکاران باشیم.

محتشمی خاطرنشان کرد: ما قبل از این در بخش انفرادی در مسابقات قهرمانی جهان در آلمان و رقابتهای جام جهانی شرکت کرده ایم اما این نخستین بار است که ژیمناستیک ایران در بخش تیمی نیز در مسابقات جهانی حضور خواهد یافت.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک در خصوص وضعیت استخدام مربی خارجی برای تیم ملی هنری کشورمان خاطرنشان کرد: بعد از پیگیری و بررسی فراوان یک مربی اوکراینی و پنج نفر مربی چینی را برای حضور در کنار تیم های ملی و استانی مد نظر گرفته ایم. مربیان چینی هم اکنون درگیر برگزاری المپیاد داخلی در کشور خودشان هستند و امیدواریم تا مهر ماه شاهد حضور این مربیان خارجی در کشورمان باشیم.

وی با بیان اینکه بدلیل نبود شرایط برگزاری اردوها و مسابقات مطابق با قوانین اسلامی زمینه حضور بانوان در رقابتهای برون مرزی وجود ندارد، گفت: درحال پیگیری برگزاری مسابقات همبستگی بانوان کشورهای اسلامی برای تیم های بانوان هستیم که اگر امکانات مالی و بودجه لازم تامین و تخصیص شود مشکلی در برگزاری این رقابتها نخواهیم داشت.