به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، غلام نابی آزاد وزیر بهداشت هندوستان است که یکی از قدرتمندترین سیاستمداران این کشور محسوب می‌شود. وی طی سالهای 2005 تا 2008 نخست وزیر جامو و کشمیر را برعهده داشت و به دنبال مناقشه‌ای برسر واگذاری زمین در جامو و کشمیر به یک معبد هندو استعفا کرده بود.

وی همچنین در دولت نخست وزیر مانماهان سینگ تا اکتبر 2005 وزیر امور پارلمانی بود. این مسلمان هندی به مدیر بحران شهرت دارد و جدا از مقامات ذکر شده در پستهای دیگری هم فعالیت داشته است.

سلمان خورشید از دیگر وزاری مسلمان کابینه جدید هندوستان است که در بخش وزارتخانه امور اقلیتها و همکاری فعالیت می‌کند، خورشید 65 ساله وکیل بوده و چهره اسلامی شناخته شده‌ای در حزب کنگره هندوستان است. وی به جهت تأسیس چندین مؤسسه آموزشی در هندوستان شهرت دارد.

نخست وزیر در دولت پیشین به دنبال شرایط نامناسب مسلمانان در تمام ابعاد زندگی، کمیته‌ای را تعیین کرد که وضعیت این اقلیت دینی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد، نتایج ناامید کننده این تحقیقات و بررسیها نشان دهنده نرخ بالای بی‌سوادی مسلمانان در پایین‌تر از سطح ملی را نشان می‌داد.

فاروق عبدالله وزیر انرژی‌های جدید و قابل تجدید پیشتر در جامو و کشمیر نخست وزیر بوده و به اظهارات خود درباره کشمیر شهرت دارد که همواره از استقلال این منطقه در چارچوب قانون اساسی هندوستان حمایت کرده است.

ای احمد وزیر راه آهن که رئیس لینگ اتحادیه مسلمانان هندوستان هم بوده وزیر امور خارجی کشور در دولت پیشین بوده است.

احمد به افزایش سهم حج مسلمانان هندوستان شهرت داد.

سلطان احمد وزیر گردشگری از دیگر وزرای مسلمان کابینه جدید هندوستان است که وعده داده توجه دولت به به کمبودهای جوامع اقلیت و همچنین توسعه زیرساختهای روستایی افزایش خواهد یافت.