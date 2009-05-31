امضای تفاهم نامه میان شهرداری منطقه 4 و ستاد چهره های ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای دستیابی به اهداف و تدابیر شهردار تهران مبنی بر تبدیل شهرداری از یک سازمان صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی و خدماتی و به منظور قدردانی از صاحبان فضل و ادب و بهره گیری از توان علمی ، پژوهشی و اندیشه های چهره های ماندگار ، تفاهم نامه علمی ، پژوهشی و فرهنگی بین شهرداری منطقه 4 و ستاد چهره های ماندگار به امضاء رسید .

مهندس جاوید شهردار منطقه 4 ، در این مراسم ، امضای این تفاهم نامه را نقطه عطفی برای ارتقای تعاملات و ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی ذکر کرد و گفت : این تفاهم نامه فرهنگی و اجتماعی با هدف بهره گیری از توان علمی و پژوهشی و اندیشه های والای چهره های ماندگار و به منظور نظام مند کردن همکاری های متقابل بین ستاد چهره های ماندگار و این منطقه به امضاء رسیده است و این فرصت را برای شهرداری و شهروندان ایجاد می کند که ضمن استفاده مطلوب از تجربیات این افراد ، الگوهای صحیح رفتاری نیز در بین شهروندان گسترش یابد .

جاوید در ادامه برایجاد خانه نخبگان در منطقه 4 تاکید کرد و گفت : تصمیم داریم با همکاری این ستاد ، مکانی به عنوان خانه نخبگان یا خانه فکر در منطقه ایجاد نماییم تا شهروندان بتوانند ضمن استفاده از تجربیات چهره های ماندگار، از آموزه های اخلاقی و علمی نخبگان نیز بهره لازم را ببرند .

وی تشکیل بانک اطلاعات نخبگان را از اقدامات سال جاری ذکر کرد و گفت : تشکیل بانک اطلاعات نخبگان زمینه دسترسی آسان مدیریت شهری و شهروندان را به این افراد آسان نموده و در موقع نیاز می توان از نقطه نظرات و دیدگاه های نخبگان در ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان بهره برد .

در این تعهد نامه ، بکار گیری حداکثر توان در یاری رساندن به ستاد جهت تولید نرم افزار بانک اطلاعات چهره های ماندگار ، همکاری و حمایت در تامین مالی هزینه های چاپ کتاب و تخصیص مکانی مناسب جهت برگزاری نشست های تخصصصی با این ستاد از جمله تعهدات شهرداری به حساب می آید .

همچنین در این مراسم دکتر محمود اسعدی دبیر ستاد چهره های ماندگار نیز با اشاره به اهداف و فعالیت های ستاد ، روند اجرای برنامه های چندین ساله ستاد در جهت ارتقای سرانه علمی و پژوهشی را مثبت ارزیابی کرد .