داستانی با 99 روایت به ایران می‌ آید

این مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابی از ریمون کنو به نام "تمرین سبک" را در دست ترجمه دارم که در آن 99 روایت دیده میشود.
سیدحسینی افزود: این کار در عین حال که داستان سادهای دارد ولی کار سختی برای ترجمه است. دلیل آن هم این است که نویسنده داستان ثابتی را در 99 صورت روایت میکند که هر کدام از روایتهای مختلف سبک زبانی خود را دارد.
وی که دو سال پیش کتاب"پرواز ایکار" را از همین نویسنده ترجمه کرده است در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند برخی متون قابل ترجمه نیستد آیا در مورد "تمرین سبک" با چنین مشکلی روبهرو شدهاید گفت: اتفاقا خیلیها می گفتند که این کار به فارسی ترجمهپذیر نیست ولی من اعتقاد دارم که میشود این کار را کرد. ضمنا این کتاب قبلا به چند زبان دیگر ترجمه شده است. مثلا اومبرتو اکو نویسنده و نشانهشناس ایتالیایی این کتاب را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده است.
فرزند زنده یاد رضا سیدحسینی ادامه داد: در ترجمه این اثر تلاش میکنم فضا را عوض نکنم و روح فرانسوی آن حفظ شود. چون سلیقه من این نیست که کار را در ترجمه به شکل ایرانی درآورم.
این مترجم در پایان گفت: یکسالی میشود که این کتاب دستم هست و آرام آرام آن را ترجمه میکنم. آنچه ترجمه می کنم برای چند نفر میخوانم و نظرشان را جویا میشوم. تا کنون با همین روال تقریبا 20 صورت آن را ترجمه کردهام. تخمینی از پایان کار ندارم و بستگی به این دارد که اراده کنم کار را با سرعت بیشتری تمام کنم یا اینکه همینگونه آرام و با طمانینه پیش بروم.
"کتابخانه بابل" و "نه مقاله درباره دانته"(هر دو از خورخه لوییس بورخس) جزو ترجمههای پیشین سیدحسینی به شمار میروند.
"تمرین سبک" عنوان کتابی از ریمون کنو است که با ترجمه کاوه سیدحسینی در ایران منتشر می شود.
