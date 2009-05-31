به گزارش خبرگزاری مهر، یاهو 360 یکی از بهترین رقبای بازار شبکه های اجتماعی به شمار می رود اما اکنون یاهو قصد دارد این سرویس را تعطیل کند.

سخنگوی یاهو در این خصوص اظهار داشت که این شرکت طرح تعطیلی این سرویس در ابتدای سال 2008 را داشت اما این طرح تا پایان نیمه اول 2009 به تاخیر افتاد.

این شرکت نخستین بار در اکتبر سال 2007 خبر از تعطیلی این سرویس داده بود.



این موتور جستجو قصد دارد یک سرویس "یاهو پروفایل" جدید راه اندازی کند.

براساس گزارش پی سی وورد، این پروفایل جدید خصوصیات و عملکردهای پروفایل 360 را نخواهد داشت. در این پروفایل جدید امکان قرار دادن تعداد زیادی عکس برای کاربر فراهم می شود.

یاهو 360 در مارس 2005 راه اندازی شد و به سرعت طرفداران بسیاری در بین کاربران یاهو پیدا کرد به طوری که این سرویس به یکی از بزرگترین رقبای "فیس بوک" و "مای اسپیس" تبدیل شد.

یاهو ماه قبل نیز خبر از تعطیلی سرویس "ژئو سیتیز" داده و پیش از آن نیز سرویس "جامپ کات" را تعطیل کرده بود.