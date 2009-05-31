ضرورت ایجاد بانک اساتید علوم انسانی در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، فلاح - مدیر امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی در هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش و جایگاه شورای هم اندیشی در تمرکز پتانسیلهای موجود در این خصوص به عنوان بازوی کمکی شورای فرهنگی دانشگاه مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام موسوی - مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی و رئیس شورای هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این برنامه ساختار ویژه این دانشگاه و تعدد مراکز آن در سطح کشور، لزوم وجود روحانی در واحدهای استانی و مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مشاوران دینی در کنار مشاوران فرهنگی را ضروری دانست و بحث اصلاح الگوی مصرف و برخی از مصادیق آن را نیز مورد تاکید قرار داد.

شایانفر- معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این هم اندیشی بر لزوم کار فرهنگی در حوزه اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و امکان تحقق این امر با پتانسیل دانشگاه با بیش از 580 مرکز آموزش علمی کاربردی را مورد توجه قرار داد در این راستا بر استفاده از تجربیات سایر کشورها و بومی سازی آنها تاکید شد.

در این هم اندیشی مقرر شد با توجه به ساختار ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردی دعوت از برخی از اعضای جدید چون مدیر امور مدرسان دانشگاه در شورای هم اندیشی صورت گیرد، همچنین پیشنهادی جهت برگزاری نشستهای هم اندیشی سال جاری با توجه به چارچوبهای نظام نامه نشستهای هم اندیشی استادان با رویکرد مسئله محوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی و دسترسی به پورتال مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان برای اعضای شورای هم اندیشی فراهم شود.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، برای انسجام فعالیتهای ویژه اساتید و بهره گیری از نظریه ها و راهکارهای علمی و عملیاتی آنان در مدیریت کلان کشور، مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی را تحت نظر مستقیم رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تاسیس کرده است.

طبیعتا غنابخشی هر چه بیشتر، تخصصی تر و راهبردی تر کردن محافل هم اندیشی و همچنین تشکیل کرسیهای نقد و مناظره، آزاد اندیشی و نظریه پردازی از اولویتهای این مجموعه به شمار می رود.