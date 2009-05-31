محدودیتهای ترافیکی روزهای 13 و 14 خرداد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه نیروی انتظامی امده است با عنایت به مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در مورخه‌های 13/3/88 و 14/3/88 لاین شمای و جنوبی آزادراه تهران-قم حدفاصل حرم مطهر تا پل واوان مسدود خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه رانندگان وسایل نقلیه که قصد سفر به فرودگاه امام خمینی(ره) و یا شهرستان قم را دارند می‌بایست از محورهای آزادراه تهران- ساوه و یا قدیم تهران- ساوه ونیزمحور قدیم تهران-قم به عنوان مسیر جایگزین تردد نمایند.

لذا از رانندگانی که قصد تردد درمحور جایگزین و یا سایرمحورهای مواصلاتی کشور را دارند، تقاضا میشود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، به توصیه‌های ایمنی مامورین پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور توجه نمایند.

ضمناً پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10خط) به طور شبانه‌روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان عزیز است.