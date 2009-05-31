  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

محدودیتهای ترافیکی روزهای 13 و 14 خرداد اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی روزهای 13 و 14 خرداد اعلام شد

در آستانه برگزاری مراسم باشکوه ارتحال امام خمینی ( ره ) نیروی انتظامی درباره وضعیت راههای منتهی به حرم مطهر امام راحل و محدودیتهای ترافیکی اطلاعیه ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه نیروی انتظامی امده است با عنایت به مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در مورخه‌های 13/3/88 و 14/3/88 لاین شمای و جنوبی آزادراه تهران-قم حدفاصل حرم مطهر تا پل واوان مسدود خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه رانندگان وسایل نقلیه که قصد سفر به فرودگاه امام خمینی(ره) و یا شهرستان قم را دارند می‌بایست از محورهای آزادراه تهران- ساوه و یا قدیم تهران- ساوه ونیزمحور قدیم تهران-قم به عنوان مسیر جایگزین تردد نمایند.

لذا از رانندگانی که قصد تردد درمحور جایگزین و یا سایرمحورهای مواصلاتی کشور را دارند، تقاضا میشود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، به توصیه‌های ایمنی مامورین پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور توجه نمایند.

ضمناً پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10خط) به طور شبانه‌روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان عزیز است.

کد مطلب 888334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها