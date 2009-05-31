میراث فرهنگی و منابع طبیعی خراسان جنوبی تفاهمنامه همکاری امضا کردند‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در آیین انعقاد این تفاهمنامه گفت: زمینه سازی اشتغال پایدار و توسعه و ترویج رشته های صنایع دستی در سطح ملی و فرا ملی جایگاه ویژه ای در برنامهها و سیاست های دولت نهم ایفا کرده است.
امیر انوری مقدم افزود: در این راستا و در خصوص زمینه سازی های لازم برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اقدام به انعقاد تفاهمنامه آموزشی با اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی کرد.
وی ادامه داد: این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاری متقابل و تسهیل در تحقق اهداف پروژه بین المللی ترسیب کربن منعقد شد.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه یکی از استراتژیهای پروژه مذکور ارتقا سطح دانش، مهارت و آگاهی گروه های توسعه روستایی است لذا همکاری در خصوص برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی، شناسایی استعدادها و قابلیتهای منطقه به منظور ایجاد اشتغال پایدار در زمینه صنایع دستی، فراهم کردن زمینه همکاری گروههای توسعه و شرکت آنها در نمایشگاههای سطح کشور و بازاریابی محصولات تولیدی از اهم تعهدات طرفین این تفاهمنامه است.
انوری مقدم افزود: مدت اعتبار این تفاهمنامه از زمان امضا به مدت پنج سال شمسی تعیین شده است.
