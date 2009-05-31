مجازات مردانی که زنان خود را آزار روحی می‌دهند

منابع دولتی مالزی اعلام کردند که طرحی قانونی از سوی اداره توسعه امور زنان در دولت ارائه شده است که طی آن مردانی که زنان خود را مورد تمسخر قرار می دهند و یا آزارهای روحی می دهند، مجازات شوند. مدیرکل این اداره بیان کرد این اداره پیشنهاد مذکور را به منظور پیوستن آزارهای روحی به قانون مجازاتهای خانواده که از 15 سال پیش صادر شده است، ارائه کرد. این قانون تنها از زنان در مقابل آزارهای جسمی حمایت نمی‌کند، بلکه آزارهای روحی نیز که ضررهای بسیاری را به دنبال دارد و تأثیر منفی بر کرامت آنان می‌گذارد در برمی‌گیرد. وی ادامه داد که این پیشنهاد به‌زودی از سوی پارلمان مورد تأیید قرار می‌گیرد.

سخنرانی مبلغ مسلمانی که قادر به تکلم نبود

برای نخستین بار مبلغ مسلمان عربستانی که قادر به تکلم نبود با زبان اشاره با عنوان "حکم تارک الصلاة" در باشگاه پرستاران دبی سخنرانی کرد. در این سخنرانی بیش از 150 نفر از افراد کرولال حضور داشتند. وی در ادامه در سالن دیگری برای مردان کرولال درباره احکام مرتبط با نماز سخنرانی کرد و ضمن تبیین احکام، سنتها، واجبات و ارکان نماز، قصه‌های متنوعی در این خصوص تعریف کرد.

تأکید دالایی لاما بر ابعاد معنوی سفر خود به دانمارک

به دنبال هشدار چین در رابطه با گفتگوی دالایی لاما با لارس راسموسن نخست وزیر دانمارک، رهبر معنوی بودائیان تبت از سفر و این دیدار خود دفاع کرد. دالایی لاما که از روی جمعه به دانمارک رفته این کشور را امروز به مقصد فرانسه، ایسلند و لهستان ترک می‌کند. وی این سفر را معنوی و آموزشی دانست و گفت که دیدارش با راسموسن سیاسی نبوده است. نخست وزیر این کشور اروپایی نیز دیدار خصوصی خود با دالایی لاما را معنوی توصیف کرد. چین معتقد است که این دیدار به منافع و رابط دو کشور صدمه زده است.

برگزاری مسابقه حفظ قرآن کریم و سیره نبوی در اندونزی

انجمن مبلغان اندونزی اعلام کرد که قرار است مسابقه سالانه حفظ قرآن کریم و سیره نبوی را با مشارک 175 دانشجو از کشورهای شرق آسیا برگزار کند. این مسابقه دارای دو بخش است. بخش نخست مسابقه قرآن کریم در 4 رشته و مسابقه سیره نبوی شامل حفظ 500 حدیث که 100 حدیث مستند و درباره عبادت، معاملات و اخلاق باشد. این مسابقه 5 تیرماه در جاکارتا برگزار می‌شود.

پلیس اتریش عاملان قتل گوروی سیک را شناسایی کرد

پلیس اتریش اعلام کرد که این هفته شش مظنون حمله یکشنبه هفته گذشته به یک معبد سیک در اتریش که یک گورو سیک را کشته و 17 نفررا زخمی کرد شناسایی کرده است. پلیس اعلام کرد که این شش نفر دستگیر شده اسامی مختلفی را به پلیس ارائه کرده که شناسایی آنها دشوار شده، این در حالی است که عامل اصلی این طرح ریزی ها به علت شلیک یک گلوله در سرش در کما به سر می‌برد. این افراد که غیرقانونی وارد اتریش شده سابقه جنایی نداشته‌اند.

آغاز ماه رجب اول تیر اعلام شد

آموزشگاه ملی مطالعات نجوم و ژئوفیزیک قاهره اعلام کرد که آغاز ماه رجب سال جاری از 24 ژوئن (1 تیر) خواهد بود و ماه رجب امسال 29 روزه است. در حالی که آغاز ماه مبارک رمضان از اهمیت بسیاری برخوردار است، کارشناسان نجوم تلاش می‌کنند تا حداقل دو ماه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، ماههای دیگر قمری را به‌درستی پیدا کنند تا آغاز ماه رمضان که فریضه روزه مسلمانان در آن انجام می شود با مشکلی مواجه نشود.