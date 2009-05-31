گاز طبیعی به 28 روستای خوزستان رسید

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: برای گازرسانی به این شهر و 28 روستای غرب رودخانه جراحی 13 هزار متر خط انتقال، 42 هزار متر شبکه اجرا و 1900 انشعاب نصب شده است.

وی تصریح کرد: با اجرا و بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرک شهید چمران شهرستان ماهشهر و 28 روستای غرب رودخانه جراحی بیش از سه هزار خانوار ساکن در این شهرک و روستاها از گاز طبیعی بهره مند می شوند.

افشین اظهار داشت: عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک شهید چمران ماهشهر در دهه مبارک فجر سال گذشته آغاز شده بود.

و ی توضیح داد: نصب سه هزار و 62 انشعاب برای زیرپوشش قراردادن دو هزار و 535 خانوار در آبادان، همچنین نصب یک هزار و 835 انشعاب برای بهره مندی سه هزار و 408 خانوار در خرمشهری از جمله اقدام های دیگر شرکت گاز استان خوزستان است.