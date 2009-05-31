12 هزار مترمربع فضای آموزشی در پیام نور در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم تقی ‌زاده صبح یکشنبه در آئین کلنگزنی پروژه های این دانشگاه گفت: این فضاها مربوط به هفت واحد آموزشی در استان است که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی پروژه سر درب ورودی دانشگاه، بلوارها، آسفالت و محوطه سازی با اعتبار بیش از دو میلیارد ریال از جمله این پروژه ها هستند.

به گفته وی کلنگ زنی مسجد دانشگاه با 100 متر مربع زیر بنا، مجتمع رفاهی دانشگاه با دو هزار متر مربع زیر بنا، پژوهشکده بسیج با 300 متر مربع زیر ربنا، سالن آزمون های دانشگاه با دو هزار و 500 متر مربع زیر بنا، سالن آزمایشگاه چهار طبقه با چهار هزار متر مربع، ساختمان آزمایشگاه با سه هزار متر مربع، احداث سالن های ورزشی از دیگر پروژه های در دست اجرا در این دانشگاه است.

تقی ‌زاده اعتبار کل این پروژه ها به ازای هر متر مربع زیربنا را سه میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبارات از محل اعتبارات دانشگاه پیام نور، صرفه جویی ها، اعتبارات استانی و کمک های خیرین تامین می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی به برنامه زمان بندی این پروژه ها اشاره کرد و بیان داشت: زمان اجرای این پروژه ها 14 تا 15 ماه دیگر تعیین شده است.

وی در ادامه از آغازعملیات اجرایی ساختمان دانشگاه پیام نور سرایان و خوسف این استان طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: ساختمان دانشگاه پیام نور سرایان در زمینی به مساحت دو هکتار با هزار متر مربع زیربنای مفید در دو طبقه با دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار احداث می‌شود که یک میلیارد و 250 میلیون ریال آن از محل اعتبارات استان و بقیه از اعتبارات دانشگاه تامین خواهد شد.

تقی ‌زاده همچنین تعداد کل دانشجویان این دانشگاه را 12 هزار و 114 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: این تعداد دانشجو در سه مرکز و هفت واحد مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: تعداد رشته های این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دو رشته و در مقطع کارشناسی 77 رشته می باشد.