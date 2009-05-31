8/5 درصد از کل شاغلین صنعت را بانوان تشکیل می دهند

مریم کارگر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: حدود 4 درصد از کل مدیران از بین بانوان هستند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء بانوان شاغل در صنعت در زمینه های مختلف مدیریتی، ورزشی، فرهنگی و آموزشی انجام شده است، گفت: جذب و مشارکت زنان در اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب و برق از برنامه های سال جاری است.

به گفته وی ما معتقدیم مهمترین و اثرگذارترین افراد در بحث مصرف، بانوان هستند زیرا زمان بیشتری را در خانه به سر می برند و در واقع مدیران اقتصادی منازل محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که وزارتخانه دنبال می کند بحث مدیریت مصرف است، گفت: برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های آموزشی، همایش های علمی کاملا منطبق با موضوع مقوله مصرف و کارگاه های بین المللی در بحث مشارکت زنان در مدیریت آب در این خصوص اجرا شده است.

مریم کارگر نجفی در خصوص طرح ملی رحمت سفیران نور گفت: این یک طرح کلی در سطح کشور است که از طرف نهاد ریاست جمهوری دنبال شده است.

به گفته وی، این طرح به گونه ای است که یک سری افراد به عنوان مربیان طرح رحمت تربیت شده و آموزش دیده اند و در سطح استان با هماهنگی استانداری برای بانوان شاغل و همسر همکاران آموزش هایی را در مقوله خانواده می دهند.

وی تصریح کرد: طرح رحمت را در وزارت نیرو اینگونه تعریف کرده ایم که یک سرفصلی را در نظام جامع آموزش کارکنان تحت عنوان آموزش خانواده در نظرگرفته و بانوان شاغل و همکاران می توانند از این طرح استفاده کنند.

مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و مشاورخانواده با اشاره به اجرای طرح های کارورزی دختران، طرح تعامل دانشجویان ممتازو نخبه دختر با صنعت آب و برق در سال گذشته گفت: این طرح زمینه ای را برای نخبگان در صنعت فراهم کرده است به طوریکه 35 درصد از نخبگانی که در دوسال اخیر در وزارت نیروجذب شده اند بانوان بوده اند.